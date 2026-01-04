Жіноча естафета-2014 в Сочі: як склалася доля золотої четвірки збірної України

Взимку 2014 року у Росії відбулися Зимові Олімпійські ігри. На змаганнях у Сочі у жіночій естафеті збірна України виступила у своєму на той час найсильнішому складі.

Україну представляли сестри Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, а також Олена Підгрушна. Як склалася кар'єра та життя легендарних вітчизняних біатлоністок після історичної Олімпіади – розповідає 24 канал.

Як Україна завоювала "золото" у Сочі-2014?

У жіночій естафеті першою стартувала Віта Семеренко, яка після першої стрільби вийшла у лідери разом з представницею Росії Яною Романовою. На другій стрільбі українка здійснила промах, однак все ж на дистанцію вийшла у першій трійці.

При передачі естафеті вона була на третій позиції. На другому етапі виступила Юлія Джима – українка без промаху вийшла на дистанцію першою, а після другої чистої стрільби передала естафету як лідер.

Валентина Семеренко втримала лідерську позицію після першої чистої стрільби, але на другій їй знадобилися додаткові патрони. Проте Олені Підгрушній вона передала естафету першою.

Капітанка збірної України змогла втримати лідерство після того, як відстріляла першу стрільбу з одним додатковим патроном. Вона змогла відірватися від росіянки Ольги Вілухіної.

Другу стрільбу Підгрушна завершила без промахів та вийшла на дистанцію першою. У результаті збірна України здобула історичне "золото" на Зимових Олімпійських іграх.

Історична перемога збірної України у Сочі-2014: дивіться відео

Що відомо про сестер Семеренко?

Після тріумфу на Олімпіаді-2014 у Сочі Віта Семеренко пропустила майже три сезони через хворобу, операцію та вагітність. Однак у 2016 році вона повернулася до спорту.

Згодом вона кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхан (Південна Корея). Попри відсутність медалей вона була найстабільнішою біатлоністкою збірної України, регулярно фінішуючи у топ-30.

У 2024 році Віту відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил. Олімпійську чемпіонку 2014 року покарали за те, що вона пропустила три допінг-тести за рік.

Термін дискваліфікації спортсменки тривав до 20 березня 2025 року. Згодом вона повернулася у біатлон, завоювавши одразу "бронзу" чемпіонату України в одиночній змішаній естафеті.

Сестри Семеренки / Фото Федерації біатлону України

Валентина у наступному сезоні разом із Сергієм Семеновим виграла традиційну Різдвяну гонку, а на чемпіонаті світу 2015 році у Фінляндії вона тріумфувала у мас-старті.

Наступні два сезони виявились невдалими у кар'єрі української біатлоністки. Чималу частину гонок вона пропустила через хвороби та слабку фізичну форму, але зрештою вона змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2018 року.

У 2022 році Валентина виступила на п'ятих у своїй кар'єрі Олімпійських іграх. Проте зі змагань у Пекіні вона завершила достроково через проблеми зі здоров'ям.

Згодом вона припинила виступи на найвищих стартах. Життя легендарної української біатлоністки пізніше стало менш публічним, адже вона майже зникла із соціальних мереж.

Що відомо про Юлію Джиму?

Джима після історичного тріумфу у Сочі-2014 стала обличчям жіночої збірної України з біатлону. На Олімпіаді 2018 року вона показала найкращий результат серед українок – 4 місце в індивідуальній гонці.

Юлія Джима / Фото "Український біатлон"

У 2022 році вона виступила на Іграх у Пекіні, де зайняла 8 місце в індивідуальних перегонах. Наразі Джима продовжує кар'єру та залишається у збірній України, де передає досвід молодшим біатлоністам.

Проте початок сезону 2025 – 2026 вона пропустила через травму пальця на руці. Однак вже 8 січня легенда українського біатлону виступить на четвертому етапі Кубка світу у німецькому Обергофі.

Що відомо про Олену Підгрушну?

Підгрушна після історичної Олімпіади-2014 оголосила про тимчасове завершення кар'єри. Проте вже у 2015 році вона повернулася у біатлон.

З грудня 2014 до квітня 2016 року Підгрушна працювала у Міністерстві молоді та спорту. Вона обіймала посаду заступника міністра Ігоря Жданова.

Олена Підгрушна / Фото з відкритих джерел

У 2018 році біатлоністка була представницею України на Олімпійських іграх, але не брала участь у гонці. Вона мала честь нести прапор країни на церемонії відкриття турніру.

Востаннє Підгрушна повноцінно виступала у 2023 році на Кубку світу. Проте згодом вона все більше почала стикатися з численними проблемами зі здоров'ям, зокрема із травмою коліна.

Наразі українська біатлоністка є військовослужбовицею. У 2025 році вона втретє у житті одружилася – цього разу її обранцем став військовий Ростислав.