Реал з покером Мбаппе обіграв команду Яремчука у ЛЧ: як зіграв Лунін у дебютному матчі

Мадридський Реал у п'ятому турі Ліги чемпіонів на виїзді зустрічався з грецьким Олімпіакосом. Вперше у сезоні місце у воротах "королівського клубу" зайняв Андрій Лунін.

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа пропустив матч з Олімпіакосом через вірусне захворювання шлунково-кишкового тракту. Тож головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо вперше довірив місце у рамці Андрію Луніну, повідомляє 24 Канал.

Як зіграли Реал та Олімпіакос у матчі Ліги чемпіонів?

На відміну від свого партнера по збірній України Роман Яремчук залишився на лаві запасних Олімпіакоса, хоча форвард раніше забивав Луніну під час виступів за Валенсію у Ла Лізі.

Поєдинок ЛЧ став справжнім бенефісом нападника "Галактікос" Кіліана Мбаппе. Хоча матч розпочався не так райдужно для підопічних Алонсо.

Вже на 8-й хвилині зустрічі м'яч опинився у сітці воріт Луніна. Аль-Каабі та Шикінью залишили в ролі статистів захист "вершкових" після гри в короткий пас. Португалець завершив красиву комбінацію точним ударом.

Футболісти Реала оговталися у середині першого тайму. Спочатку Мбаппе в оточенні двох захисників Олімпіакоса легко пробив повз голкіпера. А за кілька хвилин французький форвард вивів свою команду вперед.

На цьому гольова феєрія Мбаппе не завершилася. На 30-й хвилині зустрічі нападник оформив хет-трик, збільшивши перевагу своєї команди.

У дебюті другого тайму Олімпіакос повернув інтригу. Після навісної передачі Таремі пробив по воротах Луніна, змусивши українця вдруге виймати м'яч із сітки.

Однак вже за вісім хвилин все той же Мбаппе відновив комфортну перевагу у два м'ячі.

Здавалося, що футболісти Реала впевнено доведуть матч до перемоги. Проте захист мадридців вкотре помилився за 9 хвилин до завершення основного часу. Ель-Каабі головою замкнув навісну передачу з лівого флангу. У цьому моменті захисники Реала були в ролі статистів.

У підсумку Реал зміг втримати перемогу з рахунком 4:3. Андрій Лунін пропустив три м'ячі у першій грі в сезоні, хоча у кількох моментах виручив команду. А от Роман Яремчук так і не дочекався свого шансу, просидівши весь матч на лаві запасних.

Олімпіакос – Реал 3:4

Голи: Шикінью, 8, Таремі, 52, Ель-Каабі, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60

Відеоогляд матчу Олімпіакос – Реал

Яке турнірне положення Реала та Олімпіакоса?