Дворазова олімпійська чемпіонка і путіністка відвідала окупований Донецьк

Колишня біатлоністка, а нині політик і прихильниця російського диктаторського режиму Ольга Зайцева порушила принцип територіальної цілісності України. Путіністка без дотримання належних процедур приїхала до тимчасово окупованого Донецька.

На Донбас Зайцева прибула з метою зомбування юних спортсменів пропагандистськими ідеями Кремля. А водночас і зустрітися з ватажками терористів, які перебувають у санкційних списках, пише "Главком".

Що ексбіатлоністка Зайцева робила в окупованому Донецьку?

На тимчасово окуповані території Зайцева поїхала у супроводі глави одного з муніципалітетних округів Москви. Сама колишня спортсменка є депутаткою Думи столиці країни-агресора.

У Донецьку вона зустрілася з Костянтином Кузьміним – ватажком однієї з терористичних організацій так званої ДНР, який перебуває під санкціями з боку Європейського Союзу, Швейцарії, Канади і Японії.

Після цього в уличищі олімпійського резерву Донецька Зайцева провела для спортсменів пропагандистську розмову. А згодом промивала мізки школярам в тимчасово окупованому Новоазовську.

Як Зайцева має відповісти перед законом України?

Оскільки путіністка потрапила до України, не пройшовши прикордонний та митний контроль, її дії можна кваліфікувати за статтею Кримінального кодексу як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. За це в українському суді допінгістці світить до 5 років ув'язнення.

Хто така Ольга Зайцева?