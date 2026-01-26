Де відбудеться зимова Олімпіада-2026
- Зимові Олімпійські ігри 2026 року прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо в Італії, і це буде вперше, коли одразу два міста офіційно спільно проведуть змагання.
- Олімпіада триватиме з 6 по 22 лютого, з церемоніями відкриття в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" і закриття у Вероні в античному амфітеатрі.
Вже зовсім скоро розпочнуться головні змагання 4-річчя серед зимових видів спорту. Фанати будуть слідкувати за Олімпійськими іграми.
Це будуть XXV зимові Ігри. Загалом на них спортсмени боротимуться за 116 комплектів нагород у восьми видах спорту, інформує 24 Канал.
Хто прийматиме Олімпіаду-2026?
Ця Олімпіада стане четвертою в історії, що проводиться в Італії. При цьому вперше одразу два міста офіційно спільно прийматимуть змагання.
Столицями ОІ-2026 стануть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Загалом буде декілька олімпійських кластерів, які ще дробляться на частини.
Мілан:
- Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena – хокей
- Milano Rho Ice Hockey Arena – хокей
- Milano Speed Skating Stadium – ковзанярський спорт
- Milano Ice Skating Arena – фігурне катання та шорт-трек
Кортіна-д'Ампеццо:
- Tofane Alpine Skiing Centre – гірські лижі
- Anterselva Biathlon Arena – біатлон
- Cortina Curling Olympic Stadium – керлінг
- Cortina Sliding Centre – бобслей, сани, скелетон
Вальтелліна:
- Stelvio Ski Centre – гірські лижі, скі-альпінізм
- Livigno Snow Park – сноуборд
- Livigno Aerials & Moguls Park – фристайл
Валь-ді-Ф'ємме
- Predazzo Ski Jumping Stadium – стрибки на лижах з трампліну
- Tesero Cross-Country Skiing Stadium – лижні гонки, лижне двоборство
Скільки триватимуть змагання?
Офіційно Біла Олімпіада триватиме з 6 по 22 лютого. Проте кваліфікація з керлінгу розпочнеться 4 лютого.
Церемонія відкриття відбудеться 6 лютого в Мілані на футбольному стадіоні "Сан-Сіро". Це буде останній захід на легендарній арені – після Олімпіади її знесуть. Крім офіційного гала-шоу в Мілані, відбудуться також мініцеремонії в інших олімпійських кластерах.
Цікаво. Церемонія закриття вперше після Олімпійських ігор-1984 відбуватиметься не в тому ж місті, де відкриття. Закриватимуть Олімпіаду у Вероні в античному амфітеатрі, який побудували в перші десятиліття нашої ери.
Нагадаємо, що минулі зимові Ігри проводили в Пекіні. Тоді єдину медаль для України здобув Олександр Абраменко, ставши срібним призером.