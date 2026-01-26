Де відбудеться зимова Олімпіада-2026

Вже зовсім скоро розпочнуться головні змагання 4-річчя серед зимових видів спорту. Фанати будуть слідкувати за Олімпійськими іграми.

Це будуть XXV зимові Ігри. Загалом на них спортсмени боротимуться за 116 комплектів нагород у восьми видах спорту, інформує 24 Канал.

Хто прийматиме Олімпіаду-2026?

Ця Олімпіада стане четвертою в історії, що проводиться в Італії. При цьому вперше одразу два міста офіційно спільно прийматимуть змагання.

Столицями ОІ-2026 стануть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Загалом буде декілька олімпійських кластерів, які ще дробляться на частини.

Мілан:

Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena – хокей

Milano Rho Ice Hockey Arena – хокей

Milano Speed Skating Stadium – ковзанярський спорт

Milano Ice Skating Arena – фігурне катання та шорт-трек

Кортіна-д'Ампеццо:

Tofane Alpine Skiing Centre – гірські лижі

Anterselva Biathlon Arena – біатлон

Cortina Curling Olympic Stadium – керлінг

Cortina Sliding Centre – бобслей, сани, скелетон

Вальтелліна:

Stelvio Ski Centre – гірські лижі, скі-альпінізм

Livigno Snow Park – сноуборд

Livigno Aerials & Moguls Park – фристайл

Валь-ді-Ф'ємме

Predazzo Ski Jumping Stadium – стрибки на лижах з трампліну

Tesero Cross-Country Skiing Stadium – лижні гонки, лижне двоборство

Скільки триватимуть змагання?

Офіційно Біла Олімпіада триватиме з 6 по 22 лютого. Проте кваліфікація з керлінгу розпочнеться 4 лютого.

Церемонія відкриття відбудеться 6 лютого в Мілані на футбольному стадіоні "Сан-Сіро". Це буде останній захід на легендарній арені – після Олімпіади її знесуть. Крім офіційного гала-шоу в Мілані, відбудуться також мініцеремонії в інших олімпійських кластерах.

Цікаво. Церемонія закриття вперше після Олімпійських ігор-1984 відбуватиметься не в тому ж місті, де відкриття. Закриватимуть Олімпіаду у Вероні в античному амфітеатрі, який побудували в перші десятиліття нашої ери.

Нагадаємо, що минулі зимові Ігри проводили в Пекіні. Тоді єдину медаль для України здобув Олександр Абраменко, ставши срібним призером.