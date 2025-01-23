"Другий Салах" в АПЛ: Манчестер Сіті оформив трансфер зіркового Омара Мармуша

Манкуніанці солідно підсилили атаку команди завдяки переходу одного з топ-бомбардирів Бундесліги. Сіті довелось викласти більше 70 мільйонів за футболіста.

Манчестер Сіті є головним гравцем на трансферному ринку в січні. Команда Пепа Гвардіоли вже підписала захисників Абдукодіра Хусанова та Вітора Рейса, витративши на них сумарно 75 мільйонів євро.

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Єгиптянин в Манчестері

Тепер же Сіті оголосив про свій другий трансфер цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу. Новачком "містян" став єгипетський нападник Омар Мармуш, якого називають "другим Салахом".

Манкуніанці підписали контракт із зіркою Айнтрахта до літа 2029 року. Трансфер гравця оцінюється у 75 мільйонів євро і це другий найдорожчий продаж франкфуртців після переходу Рандала Коло Муані в ПСЖ за 95 мільйонів.

У новому клубі Мармуш виступатиме під 7 номером. Нагадаємо, що Манчестер Сіті провалив осінню частину сезону та нині йде на п'ятому місці в АПЛ у 12-ти балах позаду лідера Ліверпуля. Крім цього, команда Гвардіоли ризикує не вийти у плей-оф Ліги чемпіонів (25 місце).

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За свою кар'єру Омар пограв за єгипетський Ваді Дегла, а також німецькі Вольфсбург, Санкт-Паулі, Штутгарт та Айнтрахт. У поточному сезоні 25-річний футболіст забив 20 голів та віддав 13 асистів у 26-ти матчах.