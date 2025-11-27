Динамо зазнало ганебної поразки у Лізі конференцій: це 4 фіаско киян у 5 матчах

У четвер, 27 листопада, київське Динамо провело виїзний матч проти Омонії у рамках 4-го туру основного раунду Ліги конференцій 2025 – 2026. Кіпріоти на власному полі продовжили чорну смугу у поточному сезоні для киян.

Динамо вперше зіграло проти Омонії. Команда Олександра Шовковського намагалась здобути другу перемогу поспіль у розіграші Ліги конференцій, але цього вечора кіпрський клуб був на підйомі, інформує 24 Канал.

До теми Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів і турнірна таблиця

Що закінчився матч Омонія – Динамо?

На жаль, київському колективу не вдалось завдати поразки колишньому клубу Романа Безуса за провокацію перед грою. Ультрас Омонії проніс на домашній стадіон прапори Росії та СРСР, які згодом вивісили на секторах. Після зауваження стюарда російський стяг зник, а СРСР продовжував висіти позаду воріт Динамо у першому таймі.

У перші 45 хвилин кияни не змогли втримати свої володіння "на замку". Гості самі собі привезли проблеми у вигляді пенальті. 11-метровий у власні ворота привіз центральний захисник Динамо Денис Попов. Із позначки пенальті впевнено виконав Віллі Семеду.

Відео першого голу Омонії

На перерву команди пішли за мінімальною переваги на табло кіпріотів 1:0. Під час 15-хвилинного відпочинку Шовковському та його помічникам потрібно було добряче подумати, як змінити хід гри у другому таймі. Хоча у першій половині зустрічі кияни більше пробивали у сторону воріт суперника – 6 ударів проти 3-х в Омонії. Водночас лише по два рази м'яч влучав у площину воріт.

Однак ні заміна Попова, ні якісь перестановки не допомогли чемпіону України. На 59-й хвилині Неофіту спершу ногою злету поцілив у поперечину, але був першим на добиванні та головою таки перевів м'яч у сітку воріт Нещерета. Омонія подвоїла перевагу у рахунку 2:0.

Відео другого голу Омонії

Підопічні Шовковського були настільки засмучені, що нахапали жовтих карток. Однак бодай скоротити відставання до мінімуму киянам не вдалось. Хоча у Герреро був чудовий шанс, але голкіпер господарів показав дивовижну реакцію та рукою потягнув удар впритул головою від нападника українського клубу.

Натомість наприкінці матчу господарі змарнували дві 100-відсоткові нагоди. В обох епізодах головним героєм "біло-синіх" став голкіпер Нещерет.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Омонії над Динамо з рахунком 2:0.

Омонія – Динамо 2:0

Голи: Семеду, 34, Неофіту, 59

Яка ситуація у Динамо у Лізі конференцій?