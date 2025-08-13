У вівторок, 12 серпня, відбулися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В одному з них київське Динамо на виїзді зустрічалося з кіпрським Пафосом.

"Біло-сині" зазнали поразки з рахунком 0:2 та залишили найпрестижніший європейський турнір. Після поєдинку Олександр Шовковський взяв участь у традиційній післяматчевій пресконференції, де підбив підсумки невдалого протистояння для своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

До теми Динамо знову програло Пафосу та ганебно вилетіло з Ліги чемпіонів

Що сказав Шовковський після поразки Пафосу?

Наставник киян заявив, що його неприємно здивував виступ Динамо. Він вважає, що чинному чемпіону УПЛ треба підсилювати склад, щоб бути конкурентним на такому рівні.

"Нам потрібно посилювати всі ланки. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців.

Щоб грати на найвищому рівні, потрібно дуже відчутно посилюватися. Тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно", – сказав Шовковський.

Пресконференція Шовковського після вильоту з ЛЧ: дивіться відео

Довідка. У єврокубках Динамо тепер продовжить боротьбу в Лізі Європи. У раунді плейоф кваліфікації "біло-сині" зіграють з переможцем пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

Зазначимо, що напередодні сформувалися всі пари плейоф відбору Ліги чемпіонів. Зокрема, Пафос протистоятиме Црвені Звезді.