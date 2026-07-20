Футболіст збірної Аргентини, який грав у Росії, влаштував бійку після фіналу ЧС-2026

Півзахисник клубу Бока Хуніорс Леандро Паредес вчинив бійку після фіналу ЧС-2026. В Аргентинців були великі зауваження до іспанських футболістів.

Після фіналу Мундіалю на полі стадіону у Нью-Йорку царювала дуже напружена атмосфера. Про деталі поведінки футболістів повідомляє 24 Канал.

Деталі події після матчу

На арені стало справді гаряче уже тоді, коли імена 26 чемпіонів світу 2026 року були відомі.

Після фінального свистка опорний півзахисник аргентинців Леандро Паредес вирішив, що влаштувати бійку буде хорошою ідеєю.

Спочатку він схопив за горло Еріка Гарсію. Зупинити бійку кинувся наставник аргентинської збірної Ліонель Скалоні, але Леандро це уже не стримувало. Майже одразу він повалив Гаві, якого повалив на газон і продовжив штовхати зірку Барселони та збірної іспанії.

Штовханина за участі Паредеса: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, що спричинило конфлікт між футболістами. Проте, після матчу Ніколас Отаменді закидав Родрі та Емеріку Ляпорту, що ті забагато говорили про Аргентину у ЗМІ під час підготовки до фіналу.

Леандро Паредес: що відомо про дії на полі

Паредес увійшов до гри одразу після перерви. На 52 хвилині він отримав жовту картку, а до кінця поєдинку двічі сфолив та ще кілька разів взяв участь у жорстких стиках. Після бійки він отримав другу жовту, яка переросла у вилучення.

Нагадаємо, що з 2017-го по 2019 рік Паредес захищав кольори російського Зеніта. Там він провів 61 офіційний матч.