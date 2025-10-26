Паркер та Вордлі в яскравій рубці визначили суперника Усика: результат бою

У суботу, 25 жовтня, на арені О2 у Лондоні відбувся бій між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Переможець протистояння як бонус отримував поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Перед звітним поєдинком беззаперечним фаворитом бою вважався тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер. Через відмову Олександра Усика він погодився на бій з непереможеним Фабіо Вордлі, пише 24 Канал.

Хто став переможцем бою Паркер – Вордлі?

Бій повинен був стати проміжним для новозеландця, який мріяв про зустріч на рингу з Усиком. Однак все пішло не за планом.

Вже наприкінці першого раунду Паркер струсонув Вордлі, але не встиг його добити. В наступній трихвилинці суперники обмінялися потужними ударами. 33-річний новозеландець зрозумів, що легкої прогулянки не буде.

Джозеф Паркер продовжував вести бій першим номером. Його удари були точнішими, але він ніяк не міг достроково зупинити претендента. Вордлі витримував натиск тимчасового чемпіона та очікував свій момент.

Несподівана розв'язка відбулася в 11-му раунді. Вордлі затиснув втомленого Паркера біля канатів та продовжував його бомбардувати потужними ударами. Новозеландець ледве тримався на ногах і був близьким до нокдауну.

Суддя зупинив одностороннє побиття та зафіксував дострокову перемогу Вордлі. Поєдинок у Лондоні завершився несподіваним апсетом непереможеного британця.

Джозеф Паркер (Нова Зеландія) – Фабіо Вордлі (Англія) – ТКО11

Хто став суперником Усика?