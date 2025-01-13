Чорна смуга триває: зірковий тренер Пеп Гвардіола розлучився з дружиною після 30 років стосунків

Наставник Манчестер Сіті переживає непростий період в цьому сезоні у футболі. Тепер же у Гвардіоли виникли розбіжності зі своєю другою половинкою.

Іспанський тренер Пеп Гвардіола є одним з найбільш топових наставників XXI сторіччя. Також каталонець має успіх і на особистому фронті завдяки міцній родині.

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Сімейні стосунки Гвардіоли

Втім тут життя Гвардіоли отримало невтішний поворот. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.es, наприкінці грудня 2024 року Пеп розлучився зі своєю другою половинкою Крістіною Серрою.

Видання зазначає, що у пари охололи стосунки через те, що вони рідко бачились. Пеп живе у Манчестері, тоді як його дружина – в Барселоні та Лондоні. Подружжя вирішило не афішувати своє розлучення.

Пеп та Крістіна залишаються у гарних відносинах. Пара почала стосунки аж у 1994 році, а у 2014-му офіційно оформила шлюб. У них є троє дітей – Марія (24 роки), Маріус (22) та Валентина (17).

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Нагадаємо, що Гвардіола виграв майже 40 трофеїв на чолі Барселони, Баварії та Манчестер Сіті. Серед них – три Ліги чемпіонів, по три чемпіонства в Іспанії та Німеччині, а також шість трофеїв АПЛ.

Цього сезону його Манчестер Сіті поки не вражає. Команда йде шостою в чемпіонаті та вже де-факто вибула з чемпіонської гонки. В Лізі чемпіонів "містяни" взагалі на межі вильоту (22 місце).