Петр Павел зафіксував перемогу Норріса: президент Чехії здивував на етапі Формули-1

Петр Павел відвідав Гран-прі Угорщини в офіційному статусі. Щоправда, президент Чехії кардинально змінив роль під час відвідин Будапешту.

У суботу, 25 липня, Петр Павел прибув до угорської столиці, але не з відвідинами керівництва цієї країни. Про місію чеського президента повідомляє 24 Канал.

Що робив президент Чехії

Він прибув на автодром "Хунгарорінг", який розташований недалеко від Будапешта. Там високопоставлений політик працював у ролі фотографа Гран-прі Угорщини з Формули-1.

Петр Павел з’явився перед публікою з професійною технікою, акредитацією від FIA та у компанії чеського фотографа Їржи Крженека. Робота двох ситуативних колег припала на заїзди суботньої кваліфікації етапу.

Зазначимо, що для чеського президента подібні змагання з фотоапаратом у руках не є новинкою.

У червні він відвідав Францію, де відбулась відома гонка на витривалість "24 години Ле-Мана". Також раніше знімав змагання MotoGP і World Superbike у Брно, а також їздив до США та Саудівської Аравії, щоб фотографувати NASCAR і ралі "Дакар".

Що могло потрапити у президентський об’єктив

Імовірно, він зафіксував хороший заїзд чинного чемпіона, пілота Макларен Ландо Норріса, який у суботу виграв кваліфікацію.

У неділю, уже без президента Чехії, ім’я переможця не змінилось. Норріс «забрав» гонку та виграв Гран-прі Угорщини. На другому місті опинився Макс Ферстаппен (Ред Булл), а замкнув трійку Кімі Антонеллі (Мерседес).