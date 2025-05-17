Розбив болід ущент: відео моторошної аварії на трасі Формули-1

У суботу, 17 травня на автодромі імені Енцо та Діно Феррарі відбулася кваліфікація сьомого етапу Формули-1. Пілоти боролися за місця у стартовій решітці гонки.

У кваліфікації взяв участь пілот Ред Булла Юкі Цунода. Японський гонщик втратив контроль над болідом та вилетів з траси, пише 24 Канал.

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Помилка пілота призвела до аварії

Моторошний інцидент трапився на одному зі швидкісних поворотів. Внаслідок удару болід кілька разів перекинувся та зазнав серйозних пошкоджень.

На щастя, пілот залишився неушкодженим. Він зміг самостійно вибратися зі свого розтрощеного боліда.

Відео аварії у кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї

Після аварії кваліфікацію зупинили на 10 хвилин. Цунода вирушив на медичний огляд.

Відзначимо, що японець не зумів показати швидке коло, а тому за підсумком кваліфікації залишився останнім.

Нагадаємо, що Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться у неділю, 18 травня. Гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.