Полісся – Динамо та інші матчі: розклад, результати та відео голів 9 туру УПЛ

У п'ятницю, 16 жовтня, розпочинається 9 тур української Прем'єр-ліги з футболу. Головним протистоянням у межах цього туру стане зустріч житомирського Полісся і київського Динамо.

Усі результати та відео голів 9 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу. Розклад і результати матчів 9 туру УПЛ 16 жовтня 13:00. Оболонь – Верес 2:0 Оболонь – Верес: дивіться відеоогляд матчу 17 жовтня 13:00. Зоря – Чорноморець 15:30. Кудрівка – Буковина 18:00. Шахтар – Колос 18 жовтня 13:00. Кривбас – ЛНЗ Черкаси 13:00. Полісся – Динамо 18:00. Карпати – Епіцентр 19 жовтня 13:00. Харків – Лівий Берег Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027 МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 8 7 0 1 18-4 21 2. Полісся 8 6 1 1 17-7 19 3. Динамо 7 5 1 1 10-5 16 4. Харків 7 5 0 2 14-5 15 5. Карпати 8 4 2 2 15-6 14 6. Зоря 8 3 2 3 10-12 11 7. ЛНЗ Черкаси 8 2 3 3 7-9 11 8. Верес 9 2 3 4 6-11 9 9. Колос 7 2 2 3 9-11 8 10. Буковина 8 1 5 2 6-8 8 11. Епіцентр 8 2 2 4 7-10 8 12. Лівий Берег 7 1 4 2 5-6 7 13. Оболонь 8 1 4 3 4-12 7 14. Чорноморець 7 1 2 4 4-9 5 15. Кривбас 6 1 2 3 7-10 5 16. Кудрівка 8 0 2 6 6-20 2 #РЕКЛАМА 24 Канал ФК Харків Тотал менше 0.75 2.5 Зробити ставку Лівий Берег ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023