Полісся – Динамо та інші матчі: розклад, результати та відео голів 9 туру УПЛ
У п'ятницю, 16 жовтня, розпочинається 9 тур української Прем'єр-ліги з футболу. Головним протистоянням у межах цього туру стане зустріч житомирського Полісся і київського Динамо.
Усі результати та відео голів 9 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.
Розклад і результати матчів 9 туру УПЛ
- 16 жовтня
13:00. Оболонь – Верес 2:0
Оболонь – Верес: дивіться відеоогляд матчу
- 17 жовтня
13:00. Зоря – Чорноморець
15:30. Кудрівка – Буковина
18:00. Шахтар – Колос
- 18 жовтня
13:00. Кривбас – ЛНЗ Черкаси
13:00. Полісся – Динамо
18:00. Карпати – Епіцентр
- 19 жовтня
13:00. Харків – Лівий Берег
Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтар
|
8
|
7
|
0
|
1
|
18-4
|
21
|
2.
|
Полісся
|
8
|
6
|
1
|
1
|
17-7
|
19
|
3.
|
Динамо
|
7
|
5
|
1
|
1
|
10-5
|
16
|
4.
|
Харків
|
7
|
5
|
0
|
2
|
14-5
|
15
|
5.
|
Карпати
|
8
|
4
|
2
|
2
|
15-6
|
14
|
6.
|
Зоря
|
8
|
3
|
2
|
3
|
10-12
|
11
|
7.
|
ЛНЗ Черкаси
|
8
|
2
|
3
|
3
|
7-9
|
11
|
8.
|
Верес
|
9
|
2
|
3
|
4
|
6-11
|
9
|
9.
|
Колос
|
7
|
2
|
2
|
3
|
9-11
|
8
|
10.
|
Буковина
|
8
|
1
|
5
|
2
|
6-8
|
8
|
11.
|
Епіцентр
|
8
|
2
|
2
|
4
|
7-10
|
8
|
12.
|
Лівий Берег
|
7
|
1
|
4
|
2
|
5-6
|
7
|
13.
|
Оболонь
|
8
|
1
|
4
|
3
|
4-12
|
7
|
14.
|
Чорноморець
|
7
|
1
|
2
|
4
|
4-9
|
5
|
15.
|
Кривбас
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7-10
|
5
|
16.
|
Кудрівка
|
8
|
0
|
2
|
6
|
6-20
|
2