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Sport News 24 Футбол Полісся – Динамо та інші матчі: розклад, результати та відео голів 9 туру УПЛ
16 жовтня, 12:40
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Полісся – Динамо та інші матчі: розклад, результати та відео голів 9 туру УПЛ

Михайло Гема

У п'ятницю, 16 жовтня, розпочинається 9 тур української Прем'єр-ліги з футболу. Головним протистоянням у межах цього туру стане зустріч житомирського Полісся і київського Динамо.

Усі результати та відео голів 9 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.

Розклад і результати матчів 9 туру УПЛ

  • 16 жовтня

13:00. Оболонь – Верес 2:0

Оболонь – Верес: дивіться відеоогляд матчу

  • 17 жовтня

13:00. Зоря – Чорноморець

15:30. Кудрівка – Буковина

18:00. Шахтар – Колос

  • 18 жовтня

13:00. Кривбас – ЛНЗ Черкаси

13:00. Полісся – Динамо

18:00. Карпати – Епіцентр

  • 19 жовтня

13:00. Харків – Лівий Берег

Турнірна таблиця УПЛ 2026/2027

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Шахтар

8

7

0

1

18-4

21

2.

Полісся

8

6

1

1

17-7

19

3.

Динамо

7

5

1

1

10-5

16

4.

Харків

7

5

0

2

14-5

15

5.

Карпати

8

4

2

2

15-6

14

6.

Зоря

8

3

2

3

10-12

11

7.

ЛНЗ Черкаси

8

2

3

3

7-9

11

8.

Верес

9

2

3

4

6-11

9

9.

Колос

7

2

2

3

9-11

8

10.

Буковина

8

1

5

2

6-8

8

11.

Епіцентр

8

2

2

4

7-10

8

12.

Лівий Берег

7

1

4

2

5-6

7

13.

Оболонь

8

1

4

3

4-12

7

14.

Чорноморець

7

1

2

4

4-9

5

15.

Кривбас

6

1

2

3

7-10

5

16.

Кудрівка

8

0

2

6

6-20

2

 

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19.10.26, 13:00
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