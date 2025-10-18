У Житомирі відбувся центральний матч 9-го туру чемпіонату України. Під акомпанемент сильного дощу зустрілися Полісся та Шахтар.

Матч Полісся – Шахтар відбувся у суботу, 18 жовтня. До звітного поєдинку "гірники" ще жодного разу не забивали "вовкам" в рамках чемпіонату УПЛ, пише 24 Канал.

Як завершився матч Полісся – Шахтар?

Після стартового свистка арбітра у Житомирі розпочався сильний дощ. Несприятлива погода дошкуляла обом командам демонструвати якісний футбол. Особливо страждали технічні бразильці Шахтаря.

Втім, на полі увесь поєдинок точилася запекла боротьба. Першими могли відкрити рахунок підопічні Арди Турана. Педріньйо пробив з дальньої дистанції, але м'яч пролетів повз стійку.

Житомиряни відповіли моментом за участю обох своїх вінгерів: Велетень замикав передачу Брагару, однак не поцілив у ворота.

Футбольні гойдалки тривали до фінального свистка. Ключовим став момент на 87-й хвилині: Егіналду міг вирішити долю матчу на користь Шахтаря, однак голкіпер "вовків" Волинець відбив удар вінгера.

Наприкінці зустрічі зовсім гаряче стало на тренерських лавах обох команд. Туран і Ротань дуже емоційно реагували на кожне рішення арбітра.

У підсумку матч завершився бойовою нічию 0:0. Шахтар вп'яте поспіль не зумів вразити ворота житомирського Полісся.

Полісся – Шахтар 0:0

Відеоогляд матчу Полісся – Шахтар

Турнірне положення Шахтаря і Полісся