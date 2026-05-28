Польща – Україна: дата матчу та о котрій годині дивитися онлайн

Після відставки Сергія Реброва збірна України з футболу отримала нового тренера. Ним став італієць Андреа Мальдера – перший іноземець в історії на чолі національної команди.

Перший матч під керівництвом нового наставника відбудеться в форматі товариської гри проти збірної Польщі. 24 Канал повідомить точну дату проведення матчу.

Дивіться також Мальдера назвав свій тренерський штаб у збірній України

Яка дата матчу Польща – Україна?

Майбутній поєдинок збірних Польщі та України є товариським спарингом. Оскільки обидва колективи не пробилися на Чемпіонат світу-2026, вони використовують поточне міжнародне вікно для підготовки до осіннього сезону Ліги націй.

Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом (о 17:30 за місцевим). Зустріч прийматиме польське місто Вроцлав на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у неділю, 31 травня.

Що відомо про зміну тренера у збірній України?

Попередній головний тренер Сергій Ребров залишив посаду наприкінці квітня 2026 року після того, як команда не змогла пробитися на Чемпіонат світу 2026, програвши у плей-оф відбору.

Контракт із новим наставником Мальдерою розрахований на два роки з можливістю продовження. Для італійського тренера це перший досвід самостійного керівництва командою, адже раніше він працював лише асистентом.

Мальдера вже оголосив свій перший список викликаних гравців, куди потрапили як досвідчений Андрій Ярмоленко, так і нові обличчя, зокрема воротар-дебютант Георгій Єрмаков та молодий талант Геннадій Синчук.