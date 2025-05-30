У день фіналу Ліги чемпіонів помер колишній президент Інтера

Колишній власник та президент Інтера Ернесто Пеллегріні пішов у засвіти. На протязі одинадцяти років відомий бізнесмен керував "нерадзуррі", поповнивши клубний музей новими трофеями.

31 травня 2025 року у віці 84 років пішов з життя експрезидент "нерадзуррі" Ернесто Пеллегріні. Ця сумна подія сталася у день фіналу Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться Парі Сен-Жермен та його улюблений Інтер, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Здобув рекордне Скудетто та виграв два єврокубки

Під час фінального матчу Ліги чемпіонів "змії" гратимуть з чорними пов'язками на руці. Таким чином клуб вшанує свого 17-го президента.

Ернесто Пеллегріні народився 14 грудня 1940 року у Мілані. Його батьки були фермерами. У 14 років Ернесто вперше побував на матчі Інтер – Ювентус, який проходив на "Сан-Сіро". З того моменту хлопець закохався у цей клуб.

У 1965 році Пеллегріні відкрив власний бізнес у харчовій промисловості. Його бізнес-імперія швидко розросталася, приносячи чималі прибутки.

У 1984 році Ернесто здійснив свою дитячу мрію та став президентом Інтера. Під час головування Пеллегріні клуб здобув рекордне Скудетто-1988/89, в якому "нерадзуррі" виграли титул з 11-очковим відривом від Наполі. Крім того, Інтер став володарем Суперкубка Італії-1989 та двічі здобував Кубок УЄФА.

У часи Пеллегріні клуб придбав суперзірок збірної Німеччини: Лотара Маттеуса, Карл-Гайнца Румменігге, Андреаса Бреме та Юргена Клінсманна. Команду тоді очолював легендарний Джованні Трапаттоні.

У 1995 році Пеллегріні продав клуб Массімо Моратті. У 2020 році експрезидента "нерадзуррі" введено до Зали слави Інтера, а у 2022 році до Зали слави італійського футболу.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбудеться у суботу, 31 травня. Поєдинок Інтер – ПСЖ розпочнеться о 22:00 за Києвом.