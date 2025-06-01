У 69 років раптово помер колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях

Світову боксерську спільноту спіткала сумна звістка. У віці 69 років помер колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Майк Маккалум.

Маккалум по дорозі у спортзал відчув, що йому погано та зупинив машину. Згодом поліція знайшла Майка непритомним та констатувала смерть, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

Читайте також Помер легенда боксу Джордж Форман

Що відомо про Маккалума

Майк Маккалум у 2003 році потрапив до Зали боксерської слави. Під час аматорської кар'єри ямайський боксер вигравав "золото" Ігор Співдружності у 1978 році, а також виступав на Олімпіаді 1976 року.

У 1977 Маккалум виграв турнір Golden Gloves. Виступи у професійному ринзі Майк почав у 1981 році.

Через три роки Майк Маккалум став чемпіоном світу у першій середній вазі за версією WBA, здолавши Шона Меніонна. Ямаєць також здобув титул WBA у середній вазі та WBC у напівважкій вазі.

Всього за кар'єру Майк Маккалум провів 55 боїв. Ямайський боксер здобув 49 перемог, зазнав 5 поразок та 1 поєдинок завершився внічию.