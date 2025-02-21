Промоутер Кличка назвав двох цікавих суперників для "Доктора Сталевого молота"

Вже тривалий час ходять чутки щодо можливого повернення на ринг Володимира Кличка. Українець може піти на такий крок задля спроби стати найстаршим чемпіоном світу в історії хевівейту.

Промоутер "Доктора Сталевого молота" поділився думкою, хто б міг стати потенційним суперником для легендарного боксера. Він виділив двох іменитих бійців, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Леффлер готовий проводити перемовини

За словами відомого менеджера, хорошим варіантом для повернення Володимира в бокс був би бій проти Даніеля Дюбуа або Джозефа Паркера, з яким українець спарингував під час активних виступів.

"Джозеф Паркер був одним зі спаринг-партнерів Володимира, коли він був чемпіоном світу в суперважкій вазі. Новозеландський боксер може стати чудовим супротивником для відновлення кар'єри.

Другий варіант, який розглядається – Даніель Дюбуа. Як тільки Кличко скаже починати перемовини, я розпочну цю справу", – заявив Леффлер.

До слова. Очне протистояння Дюбуа та Паркера за чемпіонський пояс IBF мало відбутися 22 лютого. Проте за декілька днів до бою британець захворів, тож його в терміновому порядку замінив Мартін Баколе.

Нагадаємо, що статус найстаршого чемпіона світу, на який націлений Володимир Кличко, з 1994 року утримує Джордж Форман. Він здобув титул у 45 років, нокаутувавши Майкла Мурера.