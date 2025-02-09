"Це небезпечно": катмен Усика застеріг українця не робити фатальну помилку

Олександр Усик у 2024 році повністю зачистив хевівейт. Він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі й остаточно став королем надважкої вагової категорії.

Наразі його майбутнє залишається невідомим. Проте сам боксер неодноразово заявляв, що серйозно розглядає варіант повернутися у крузервейт.

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Порада від канадця

Своєю думкою щодо цього поділився член його команди Расс Анбер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Катмен вважає, що українцю не варто йти на такий крок, адже він ризикує зіпсувати свою бездоганну боксерську спадщину.

"Не рекомендую Усику спускатися у вазі. В історії було достатньо прикладів, коли ти набираєш вагу, підіймаєшся у ваговій категорії та вже ніколи не повертаєшся.

Це небезпечно. Я взагалі не можу пригадати жодного боксера, який піднявся у вазі, мав великий успіх, повернувся назад і мав такий самий успіх", – сказав Анбер.

До слова. Альтернативним і найбільш ймовірним варіантом для Олександра Усика наразі вважається битва за абсолют у хевівейті. Його наступним суперником може стати переможець поєдинку Дюбуа – Паркер, які 22 лютого будуть битися за пояс IBF, якого не вистачає українському боксеру для цього статусу.

Нагадаємо, що Олександра Усик перейшов з крузервейту в надважку вагову категорію у 2019 році. Загалом він провів на професійному рівні 23 бої, у яких здобув усі перемоги.