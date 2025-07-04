"Він чекає на ситуацію із Усиком": непереможний боксер оцінив шанси на повернення Кличка у ринг

Сага із ймовірним поверненням Володимир Кличка у професійний ринг не згасає. Українська легенда боксу хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.

Володимиру Кличку ж вже виповнилось 49 років. Український боксер Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу висловив свою думку щодо можливого камбеку Кличка-молодшого у профі-ринг.

Читайте також "Хочу його здивувати апсетом": український боксер зазіхнув на бій з наступником Усика

Чи повернеться Кличко у ринг

26-річний український боксер не робить впевнених прогнозів на повернення Володимира Кличка. Гриців пригадав слова Алі Башира, колишнього тренера Кличка-молодшого, який запевняв, що його експідопічний точно знову вийде у профі-ринг.

Олександр припустив, із яким може побитись Кличко.

Не знаю, чи Кличко повернеться, але я б дуже цього хотів. Його колишній тренер Алі Башир каже, що Володимир повернеться у ринг. Просто цікаво, коли це відбудеться та хто буде суперником Кличка. Гадаю, він чекає на ситуацію із Усиком, тому що Олександр тримає зараз усі пояси. Можливо, Володимир проведе бій із Тайсоном Ф'юрі. Тим паче, що це був би реванш. Гадаю, із Дюбуа йому не вийде побоксувати. Однак Володимир Кличко у 49 років постійно підтримує фізичну форму завдяки щоденним тренуванням. Якби не повномасштабна війна, Володимир би вже точно повернувся у ринг,

– сказав Гриців.

Цікаво, що саме Володимир Кличко надихає Гриціва у світі боксу. Олександр пригадав, як дивився поєдинки та переживав за легендарного земляка. Особливо 26-річному боксеру зі Львова запам'ятався бій Володимира проти Ентоні Джошуа, наголосивши, що був розчарований результатом зустрічі.

До слова. Бій Кличко – Джошуа відбувся 29 квітня 2017 року та закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь Ентоні. Володимир втратив вакантні пояси WBA і WBO. Після цього бою закінчив професійну кар'єру.

Серед чинних боксерів Гриців надихається Теренсом Кроуфордом, Саулем Канело Альваресом та Олександром Усиком.