Голова ФБР Каш Патель відвідає хокейний матч Олімпіади-2026, витративши солідну суму грошей
- Директор ФБР Каш Патель використав 75 тисяч доларів з бюджету США для поїздки на хокейний матч Олімпіади-2026 в Мілан, що викликало обурення серед американців.
- ФБР захищає Пателя, стверджуючи, що візит включає службові контакти з італійськими колегами, а не лише перегляд хокейного матчу.
Директор ФБР використав службовий літак для перегляду матчу збірної США. Його вже не вперше звинувачують у зловживанні службовим статусом.
Директор ФБР Каш Патель витратив 75 тисяч доларів з бюджету США, щоб дістатися до Мілану, де пройдуть півфінальні хокейні поєдинки Олімпіади-2026. 20 лютого там відбудуться ігри чоловічої збірної США, фанатом якої є Патель. Про це повідомляє CBS News.
Читайте також: На Олімпіаді новий скандал: охорона відібрала прапор у 12-річного хлопчика та викинула у сміття
Що викликало негатив в американців?
Згідно з публічними даними про польоти, директор ФБР у четвер вранці вилетів урядовим літаком на авіабазу ВПС в Італії та вже ввечері літак приземлився, повідомляє джерело Flight Radar 24.
На той момент Патель прямував до Мілана, де планує подивитися матч чоловічої олімпійської збірної США з хокею в медальному раунді. Патель окремо опублікував кілька постів у соціальних мережах у четвер вранці на підтримку американських хокейних команд.
У Штатах спалахнуло обурення через таке використання коштів – громадськість вимагала пояснень. Організація ігнорувала ці прохання, допоки CBS News не оприлюднила матеріал зі звинуваченнями щодо перельотів директора бюро.
Речник ФБР у захист свого керівника заявив, що цей візит включає не тільки хокейний матч, а й службові контакти із колегами.
Це не особиста поїздка. Директор Патель перебуває у поїздці, яку було заплановано кілька місяців тому. Вона включає: партнерські зустрічі з італійськими правоохоронцями та представниками безпеки, зустріч з послом Фертіттою, зустрічі зі співробітниками Legat та багато іншого,
– заявив речник ФБР Бен Вільямсон на своїй сторінці в X.
Пізніше Вільямсон додав цитату Пателя, яка ніби підтверджує наміри керівника на відвідування матчу.
Каш щойно зателефонував мені та сказав додати: "Будь ласка, скажіть їм, що так, я вболіваю за найкращу команду на землі з найкращої країни на землі. Вперед, команда США",
– цитує голову ФБР його речник.
Наприкінці минулого року демократи в Конгресі вже розпочинали розслідування щодо використання Пателем урядового літака після повідомлень ЗМІ, що він застосовував його для особистих поїздок. Серед них – спортивний захід у Пенсільванії, де виступала його дівчина, побачення в Теннессі та відпочинок на техаському курорті.
Нагадаємо, що у квітні 2025 року Каш Патель зганьбився, привітавши путініста Овечкіна, який жодного разу не засудив війну Росії проти України, зі встановленням рекорду в НХЛ.
Виступи збірної США, яку Патель прагне переглянути
- Команда легко пройшла груповий етап, не зазнавши жодної поразки, здобувши розгромні перемоги над Латвією (5:1), Данією (6:3) та Німеччиною (5:1).
- Плей-оф американці почали з перемоги, але не так легко: у напруженому матчі вони переграли збірну Швеції, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі.
- У півфіналі "янкі" зустрінуться зі словаками, які у попередньому раунді розгромили німців 6:2. Поєдинок відбудеться 20 лютого о 22:10 за київським часом. З іншої сторони сітки – пара Канади та Фінляндії.