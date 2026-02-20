Голова ФБР Каш Патель відвідає хокейний матч Олімпіади-2026, витративши солідну суму грошей

Директор ФБР використав службовий літак для перегляду матчу збірної США. Його вже не вперше звинувачують у зловживанні службовим статусом.

Директор ФБР Каш Патель витратив 75 тисяч доларів з бюджету США, щоб дістатися до Мілану, де пройдуть півфінальні хокейні поєдинки Олімпіади-2026. 20 лютого там відбудуться ігри чоловічої збірної США, фанатом якої є Патель. Про це повідомляє CBS News.

Читайте також: На Олімпіаді новий скандал: охорона відібрала прапор у 12-річного хлопчика та викинула у сміття

Що викликало негатив в американців?

Згідно з публічними даними про польоти, директор ФБР у четвер вранці вилетів урядовим літаком на авіабазу ВПС в Італії та вже ввечері літак приземлився, повідомляє джерело Flight Radar 24.

На той момент Патель прямував до Мілана, де планує подивитися матч чоловічої олімпійської збірної США з хокею в медальному раунді. Патель окремо опублікував кілька постів у соціальних мережах у четвер вранці на підтримку американських хокейних команд.

У Штатах спалахнуло обурення через таке використання коштів – громадськість вимагала пояснень. Організація ігнорувала ці прохання, допоки CBS News не оприлюднила матеріал зі звинуваченнями щодо перельотів директора бюро.

Речник ФБР у захист свого керівника заявив, що цей візит включає не тільки хокейний матч, а й службові контакти із колегами.

Це не особиста поїздка. Директор Патель перебуває у поїздці, яку було заплановано кілька місяців тому. Вона включає: партнерські зустрічі з італійськими правоохоронцями та представниками безпеки, зустріч з послом Фертіттою, зустрічі зі співробітниками Legat та багато іншого,

– заявив речник ФБР Бен Вільямсон на своїй сторінці в X.

Пізніше Вільямсон додав цитату Пателя, яка ніби підтверджує наміри керівника на відвідування матчу.

Каш щойно зателефонував мені та сказав додати: "Будь ласка, скажіть їм, що так, я вболіваю за найкращу команду на землі з найкращої країни на землі. Вперед, команда США",

– цитує голову ФБР його речник.

Наприкінці минулого року демократи в Конгресі вже розпочинали розслідування щодо використання Пателем урядового літака після повідомлень ЗМІ, що він застосовував його для особистих поїздок. Серед них – спортивний захід у Пенсільванії, де виступала його дівчина, побачення в Теннессі та відпочинок на техаському курорті.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Каш Патель зганьбився, привітавши путініста Овечкіна, який жодного разу не засудив війну Росії проти України, зі встановленням рекорду в НХЛ.

Виступи збірної США, яку Патель прагне переглянути