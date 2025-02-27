FAVBET стає партнером програми "Футбол 360" на УПЛ ТБ

Компанія FAVBET продовжує активно підтримувати якісний футбольний контент та виступає офіційним спонсором нового аналітичного проєкту УПЛ ТБ – "Футбол 360".

Щонеділі "Футбол 360" підсумовуватиме головні події футбольного тижня, пропонуючи глибокий аналіз матчів УПЛ, єврокубків, виступів українських легіонерів, а також топ-5 європейських чемпіонатів. Формат програми включає детальні розбори ігор, ключові моменти, експертні дискусії та ексклюзивний контент. Про це повідомляє UNN з посиланням на пресреліз компанії.

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"Футбол 360 – це не просто огляд тижня, а якісний аналітичний продукт, який дає вболівальникам глибоке розуміння головних подій у світі футболу, – зазначає Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов. – Ми раді підтримувати цей проєкт і продовжувати розвивати футбольну аналітику в Україні разом із УПЛ ТБ".

Керівник УПЛ ТБ Максим Радченко підкреслює, що запуск "Футбол 360" є важливим кроком у розвитку спортивного мовлення в Україні. Вперше в історії весь ключовий футбольний контент об’єднано в одному проєкті: матчі Чемпіонату України, збірних України, єврокубків та топ-5 європейських чемпіонатів. Завдяки співпраці з MEGOGO та Setanta глядачі отримають комплексне висвітлення подій у світі футболу в зручному форматі.

Для FAVBET підтримка "Футбол 360" є черговим кроком у багаторічній співпраці з українським футболом. Компанія системно підтримує місцеві чемпіонати та клуби, а також інвестує у створення якісного україномовного контенту для футбольних фанатів.

Відео анонсу нового центрального шоу "Футбол 360"