ПСЖ переграв Арсенал та залишив Зінченка без фіналу Ліги чемпіонів

Представники Франції та Англії визначили другого фіналіста Ліги чемпіонів-2024/25. У напруженому поєдинку переможцем став Парі Сен-Жермен.

ПСЖ – Арсенал 2:1

Гол: Руїс, 27, Хакімі, 72 – Сака, 77

Нереалізований пенальті: Вітінья, 69

У середу, 7 травня, на стадіоні "Парк-де-Пренс" у Парижі відбувся другий півфінальний матч Ліги чемпіонів ПСЖ – Арсенал. У першому поєдинку мінімальну перемогу (1:0) здобув чемпіон Франції, пише 24 Канал.

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Доннарумма рятує ПСЖ

У дебюті матчу "каноніри" влаштували штурм воріт голкіпера ПСЖ Джанлуїджи Доннарумми. Чудові моменти відіграти один м'яч втратили Райс, Мартінеллі та Едегор. Проте італійський воротар не дав приводу засумніватися у своїй майстерності.

"Парижани" прокинулися на 17-й хвилині, коли Хвіча Кварацхелія перевірив на міцність праву стійку воріт Арсеналу.

А вже на 27-й хвилині підопічні Луїса Енріке відкрили рахунок. Після подачі зі штрафного першим на підборі був Фабіан Руїс. Іспанець ударом з лінії штрафного майданчика пробив під ліву стійку. Давід Рая не зміг врятувати команду.

Відео голу Руїса

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь ПСЖ. У "канонірів" залишалося 45 хвилин основного часу.

Нервовий тайм для ПСЖ

Підопічні Мікеля Артети продовжували шукати щастя поблизу воріт Доннарумми. Непоганий шанс відновити паритет втратив Букайо Сака. Англієць здійснив індивідуальний прохід, який завершив прицільним ударом. Доннарума чудовим сейвом врятував ворота.

На 67-й хвилині ПСЖ заробив право на одинадцятиметровий. До позначки підійшов Вітінья, але Рая відбив пенальті.

Помилку товариша по команді виправив Хакімі. Марокканський хавбек красивим ударом поклав м'яч у кут воріт.

Відео голу Хакімі

Здавалося, що гра зроблена. Проте "каноніри" зуміли повернути інтригу. На 76-й хвилині Троссар виборов м'яч та віддав пас на Сака. Форвард збірної Англії легко переграв голкіпера – 2:1.

Відео голу Сака

Підопічні Артети в останні хвилини кинули усі сили, щоб врятувати гру. Проте захист "червоно-синіх" більше не помилявся.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу ПСЖ з рахунком 2:1. Олександр Зінченко весь поєдинок просидів на лаві запасних.

У фіналі, який відбудеться 31 травня, команда Луїса Енріке зіграє з міланським Інтером. Поєдинок пройде в Мюнхені на "Альянц-Арені".