ПСЖ спробує вибити Астон Віллу з Ліги чемпіонів: прогноз на дебютне протистояння

Поточний розіграш Ліги чемпіонів–2024/2025 дістався до чвертьфінального раунду. В одному із чотирьох протистоянь французький ПСЖ проекзаменує англійську Астон Віллу.

Вже у середу, 9 квітня, ПСЖ прийме Астон Віллу у першому поєдинку двоматчевого протистояння. Зустріч відбудеться "Парк-де-Пренс" у Парижі, повідомляє 24 Канал.

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Перша зустріч в історії клубів

Найближча гра відкриє лік очних протистоянь ПСЖ та Астон Вілли.

Англійському клубу дуже легко дався вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У попередньому раунді команда Унаї Емері двічі розгромила бельгійський Брюгге – 3:1 та 3:0. Сумарно 6:1 на користь Астон Вілли.

Натомість ПСЖ вибило вже в 1/8 фіналу одного із найбільших фаворитів поточного розіграшу ЛЧ – англійський Ліверпуль. Хоча перша гра у Парижі закінчилась мінімальною перемогою підопічних Арне Слота 0:1. Єдиний гол у тій зустрічі забив Елліотт на 87-й хвилині гри.

А от основний час матчу-відповіді закінчився з рахунком 0:1 вже на користь парижан. Гол Дембеле перевів протистояння в екстратайми, у яких команди теж не визначили сильнішого. А от по пенальті точнішими були футболісти ПСЖ – 1:4.

Зверніть увагу! Матч ПСЖ – Астон Вілла розпочнеться 9 квітня о 22:00 за київським часом.

Додамо, що футболісти ПСЖ підходять до першого матчу проти АВ у статусі достроковими чемпіонами Франції. У 28-му турі Ліги 1 парижани мінімально переграли Анже (1:0).

Прогноз Favbet

ПСЖ підходить до першого протистояння у статусі фаворита зустрічі. У Favbet дають на домашню перемогу парижан 1,41. Натомість звитяга гостей оцінена у 7,70. На нічию у Парижі дають коефіцієнт 5.

Напередодні ще першого матчу прохід французького гранда оцінюють значно краще – 1,24 проти 4-х на вихід у півфінал Астон Вілли. Однак результат першого поєдинку може вплинути на цей показник.

Ймовірно, що обидва колективи потішать уболівальників результативними ударами у першій грі. Обидві заб'ють: так – 1,76, ні – 2,06.

Хто має найкращі шанси відзначитись голом?