Трансфер наближається: Забарний погодив особистий контракт з європейським грандом

Ілля Забарний провів два дуже стабільні сезони у складі Борнмута. Завдяки своїм упевненим виступам він привернув до себе увагу низки європейських клубів.

Головним претендентом на нього вже тривалий час вважається ПСЖ, який проявляє найбільшу зацікавленість у трансфері. І напередодні цей перехід став ще на крок ближчим, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ніколо Скіру.

Читайте також Перемовини зупинені: трансфер Судакова в італійський гранд на межі зриву

Забарний погодився перейти в ПСЖ

За інформацією відомого журналіста, чинний переможець Ліги чемпіонів наблизився до трансферу Іллі Забарного. Французький клуб і захисник Борнмута погодили умови особистого контракту.

Угода буде розрахована до 2030 року. Скільки зароблятиме українець за її умовами наразі невідомо.

Зазначимо, що раніше ПСЖ пропонував за 22-річного футболіста "вишням" близько 50 мільйонів євро. Керівництво англійського клубу не погодилося на цю пропозицію й назвало значно більшу суму за Іллю Забарного, яка, судячи з усього, не відлякала французького гранда.

Довідка. У сезоні-2024/2025 український захисник провів 39 матчів на клубному рівні. У них він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що напередодні Ілля Забарний вперше вивів збірну України на гру з капітанською пов'язкою. Він став наймолодшим капітаном "синьо-жовтих" за 32 роки.