ПСЖ з рекордом знищив Інтер та вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів

У суботу, 31 травня, футбольні уболівальники дізнались ім'я переможця Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. На стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені (Німеччина) зійшлись паризький ПСЖ і міланський Інтер.

ПСЖ – Інтер 5:0

Голи: Хакімі, 12, Дуе, 20, 64, Кварацхелія, 73, Маюлу, 87

Перед початком поєдинку фаворитом протистояння вважався гранд французького футболу, який проводить ідеальний сезон. Натомість представник Італії під час турніру довів, що не випадково дійшов до фіналу, пише 24 Канал.

До теми ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ шокував Інтер

Початок зустрічі був за "парижанами". Підопічні Луїса Енріка домінували на полі та нагнітали тиск на ворота Зоммера. "Нерадзуррі", здавалося, не очікували такої активної гри від суперника. Захисники Інтера не встигали за швидкими гравцями атаки.

Вже на 12-й хвилині матчу перший м'яч влетів у ворота Зоммера. "Червоно-сині" розіграли комбінацію, на вістрі якої опинився Хакімі. Марокканський захисник не пошкодував свій колишній клуб. У цьому епізоді варто виокремити 19-річного Дезіре Дуе, який віддав філігранний пас.

Відео голу Хакімі

Після забитого голу "парижани" не зупинилися, а продовжували грати у свій футбол. На 20-й хвилині зустрічі гравці ПСЖ провели стрімку атаку за участю Усмана Дембеле. Вінгер протягнув м'яч до кута штрафного майданчика та віддав м'яч на Дуе. 19-річний талант першим дотиком приборкав кулю, а другим пробив по воротах – м'яч після рикошету затріпотів у сітці.

Відео голу Дуе

До свистка на перерву Інтер так і не зміг прийти до тями та створити справжній стовідсотковий момент.

Приниження Інтера

У другому таймі Інтер намагався відігратися та врятувати матч. "Зміям" вже не було що втрачати. Проте це був день "парижан" та їхнього юного діаманта.

На 63-й хвилині зустрічі Вітінья віддав пас на Дуе, який в один дотик пробив у нижній кут воріт.

Відео другого голу Дуе

Побиття італійського гранда довершили активний Кварацхелія та Меюлю. Спочатку Дембеле вивів на побачення з голкіпером грузинського вінгера, який переграв голкіпера "змій. А крапку у фінальному матчі поставив 19-річний Меюлю.

Відео голу Кварацхелії

Відео голу Меюлю

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу ПСЖ з рахунком 5:0. "Парижани" вперше у своїй історії виграли Ліги чемпіонів. Інтер зазнав четвертої поразки у фіналах ЛЧ.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Інтер

Підопічні Луїса Енріке переписали історію фіналів Ліги чемпіонів, здобувши перемогу з рахунком 5:0. У далекому 1960 році мадридський Реал з перевагою у п'ять голів здолав німецький Айнтрахт (7:3), але тоді "вершкові" пропустили три м'ячі.