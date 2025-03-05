Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Ліверпуль в плей-оф Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ та англійський Ліверпуль зіграють перший матч в рамках плей-оф Ліги чемпіонів 5 березня 2025 року. Трансляцію гри в Парижі можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У середу, 5 березня, в Лізі чемпіонів пройдуть чотири матчі 1/8 фіналу сезону 2024-2025. У центральній зустрічі дня ПСЖ поміряється силами із Ліверпулем, повідомляє 24 Канал.

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Божевільний бій в Лізі чемпіонів

Мерсисайдців називають ледь не головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів. Команда Арне Слота виграла 7 з 8 матчів на основній стадії, а в АПЛ наростила відрив від Арсеналу аж до 13-ти очок.

Втім жеребкування підкинуло "червоним" непростого суперника вже в 1/8 фіналу. ПСЖ провалив старт турніру, тому лише січневі перемоги над Манчестер Сіті та Штутгартом дозволили їм потрапити у топ-24.

У стиковому раунді ПСЖ не мав проблем із Брестом, вигравши 10:0 по сумі двох зустрічей. При цьому в чемпіонаті підопічні Луїса Енріке ще не програвали та створили гандикап у 13 балів перед Марселем.

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Де дивитися

Матч ПСЖ – Ліверпуль онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 5 березня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Парк-де-Пренс".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСЖ – Ліверпуль. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.