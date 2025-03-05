На шляху до фіналів: історія матчів ПСЖ та Ліверпуля в єврокубках

Французький та англійський гранди мають не дуже багато очних зустрічей на євроарені. Проте кожна з них допомагала переможцю дійти до фіналу турніру.

Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 проходять перші матчі 1/8 фіналу. Одна з найбільш цікавих зустрічей цієї стадії пройде в Парижі, де місцевий ПСЖ битиметься з Ліверпулем, повідомляє 24 Канал. Початок – 5 березня о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Ліверпуль в плей-оф Ліги чемпіонів

Повний паритет

Команди мають багатий досвід виступів у єврокубках, але при цьому одна з одною перетинались лише двічі. Проте ті дуелі виходили доволі запеклими та напруженими.

У чотирьох очних матчах ПСЖ та Ліверпуль мають по дві перемоги. Вперше команди зустрілись у далекому 1997-му в півфіналі Кубка володарів Кубків.

У першому матчі французи вдома розгромили мерсисайдців 3:0. На виїзді ж ПСЖ поступився 0:2, проте вийти у фінал турніру це не завадило. До трофея парижани так і не дістались, поступившись мінімально Барселоні (0:1).

Читайте також Битва майже чемпіонів Франції та Англії: чого чекати від матчі ПСЖ – Ліверпуль в ЛЧ

Вдруге команди перетнулись аж через 21 рік. На груповій стадії Ліги чемпіонів 2018-2019 Ліверпуль та ПСЖ обмінялись домашніми перемогами – 3:2 на "Енфілді" та 2:1 у Парижі.

Обидва клуби пройшли у плей-оф тоді, а Ліверпуль взагалі дійшов до фіналу та став переможцем турніру після 2:0 проти Тоттенхема. Нині ж мерсисайдці знову вважаються одним з головних фаворитів турніру після 7 перемог у восьми матчах.