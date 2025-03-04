Битва майже чемпіонів Франції та Англії: чого чекати від матчі ПСЖ – Ліверпуль в ЛЧ

Паризька команда залишається непереможною на внутрішній арені та готується до чергового "золота". Ліверпуль же є беззаперечним фаворитом АПЛ та одним із претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів.

В Лізі чемпіонів цього тижня проходять матчі 1/8 фіналу сезону 2024-2025. Головний матч середи пройде в Парижі, де місцевий ПСЖ прийматиме Ліверпуль, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Божевільна форма команд

Мерсисайдці проводять неймовірний сезон як в АПЛ, так і в Лізі чемпіонів. Команду Арне Слота вже називають де-факто чемпіонами Англії, адже відрив від Арсеналу складає аж 13 очок. На євроарені Ліверпуль також виглядає дуже впевнено.

Після семи перемог у семи матчах "червоні" дозволили собі дублюючим складом програти ПСВ у грі, яка фактично нічого не вирішувала. Путівка в 1/8 фіналу була вже у кишені. У свою чергу ПСЖ до останнього був на межі вильоту з турніру та якийсь час йшов поза зоною плей-оф.

Євровесну парижанам подарували січневі перемоги над Манчестер Сіті та Штутгартом. Вже у першому раунді плей-оф жеребкування подарувало парижанам зручного суперника.

Земляки з Бреста були не помічені – 3:0 та 7:0 на користь команди Луїса Енріке. До слова, в Лізі 1 ПСЖ вже також "без п'яти хвилин" чемпіон. Команда ще не програвала в чемпіонаті та випереджає Марсель на 13 балів.

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У звітній зустрічі немає явного фаворита. Трохи більше шансів на перемогу має ПСЖ – 2,41 проти 2,85 на Ліверпуль. Коефіцієнт на нічию становить 3,65.

Експерти очікують від гри багато голів. "Тотал більше 2,5" оцінюється в 1,53, тоді як ТМ2,5 – у 2,54. Головними претендентами на забитий гол називають наступних футболістів:

Усман Дембеле (ПСЖ) – 2,50

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 2,75

Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 2,75

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 3,00

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 3,20

Діогу Жота (Ліверпуль) – 3,20

Бредлі Барколя (ПСЖ) – 3,20

Луїс Діас (Ліверпуль) – 3,50

Коді Гакпо (Ліверпуль) – 3,75

При цьому фаворитом на прохід в наступну стадію є Ліверпуль – 1,52 проти 2,49 на ПСЖ. Матч-відповідь пройде на стадіоні "Енфілд" 11 березня. Переможець пари у чвертьфіналі протистоятиме Брюгге або Астон Віллі.