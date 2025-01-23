ПСЖ здійснив камбек та переміг МанСіті у боротьбі за виживання в Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті та ПСЖ мають проблеми у Лізі чемпіонів сезону-2024/2025. Обидва клуби під загрозою вильоту з головного європейського турніру.

ПСЖ – Манчестер Сіті 4:2

Голи: Дембеле 56, Барколя, 60, Невеш, 78, Рамуш 90+3 – Гріліш, 50, Голанд, 53

Сьогодні, 22 січня, відбувся матч між ПСЖ та Манчестер Сіті на "Парк де Пренс". Парижанам та "містянам" необхідно було набирати очки в очному протистоянні, аби залишитись у Лізі чемпіонів, повідомляє 24 канал.

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Безгольовий перший тайм

ПСЖ на правах господарів розпочали гру одразу з навали на володіння голкіпера Манчестер Сіті Едерсона. "Містяни" вдало відбились від атаки французького клубу.



Однак парижани продовжували контролювати м'яч та створювати небезпечні моменти. Підопічні Гвардіоли не мали намірів постійно відбиватись та відповідали суперникам своїми атаками.

Попри велику кількість моментів команди не змогли вразити ворота один одного. Під кінець першого тайму Ашраф Хакімі вивів ПСЖ вперед, але рефері скасував гол через офсайд у Нуну Мендеша – гравці пішли на перерву за рахунку 0:0.

Божевілля у Парижі

На початку другого тайму Пеп Гвардіола вирішив замінити Савіо, випустивши Джека Гріліша. Англійський півзахисник Манчестер Сіті добре увійшов у гру.

"Містяни" швидко вийшли вперед у запеклому поєдинку на "Парк де Френс". Забитим м'ячем у ворота парижан відзначився Джек Гріліш – 1:0.

Гол Гріліша у ворота ПСЖ: дивіться відео

Ерлінг Голанд подвоїв перевагу Манчестер вже за три хвилини після голу Гріліша – 2:0.

Гол Голанда у ворота ПСЖ: дивіться відео

Проте гравці ПСЖ не мали намірів здаватись та швидко зменшили відставання у рахунку зусиллями Усмана Дембеле – 2:1.

Гол Дембеле у ворота МанСіті: дивіться відео

На 60-й хвилині рівновага у матчі ПСЖ – Манчестер Сіті відновилась. Гол у ворота англійського клубу забив Бредлі Барколя.

Гол Барколя у ворота Манчестер Сіті: дивіться відео

На 82-й хвилині матчу паризький колектив забив третій гол у ворота Манчестер Сіті. Цього разу забитим м'ячем відзначився португалець Жоау Невеш – 3:2.

Гол Невеша у ворота Манчестер Сіті: дивіться відео

ПСЖ остаточно добив Манчестер Сіті наприкінці гри. У компенсований до другого тайму час Гонсалу Рамуш подвоїв перевагу парижан.

Гол Рамуша у ворота Манчестер Сіті: дивіться відео

У підсумку гра завершилась з рахунком 4:2 на користь французького клубу. ПСЖ здобуває важливі три очки та зберігає шанси на вихід у наступний етап Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.