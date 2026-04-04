Врятував росіянина від ганьби: Забарний допоміг ПСЖ обіграти Тулузу в ювілейному матчі

Після нищівної критики у складі збірної України з футболу захисник Ілля Забарний повернувся до розташування ПСЖ і вже провів перший матч. Зустріч Ліги 1 з Тулузою стала для українця ювілейною 100-ою у чемпіонатах, які належать до так званої топ-п'ятірки.

Забарний вийшов у старті і був змушений вже традиційно взаємодіяти з голкіпером із країни-агресора Матвієм Сафоновим. В одному з моментів після грубої помилки росіянина саме Забарний врятував ситуацію, пише "Український футбол".

Як Забарний зіграв у матчі ПСЖ – Тулуза?

Ілля провів на полі усі 90 хвилин. Один раз саме українець діяв так, щоб клуб з Парижа не втратив перевагу.

Це було після жахливого ляпу з боку росіянина Сафонова, який незграбно зіграв на виході. Забарний вибив м'яч з-під ніг нападника суперників, що опинився фактично сам на сам з воротами.

Запобігти тому, щоб Тулуза зрівняла рахунок, вдалося ненадовго: це сталося вже за лічені миттєвості після подачі з кутового.

Загалом Забарний виграв усі три єдиноборства, має 50% успішних відборів та два виноси м'яча. Статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку 6,5.

Як завершився матч ПСЖ – Тулуза?

Героєм парижан став Усман Дембеле, який у першому таймі оформив дубль. Ніколайсен між цими двома м'ячами відновив паритет для Тулузи.

Другий тайм пройшов у боротьбі, і лише у компенсований час ПСЖ вдалося закрити питання про переможця. Гол забив Гонсало Рамуш, який незадовго до цього вийшов на заміну.

3:1 – ПСЖ утримує перевагу у 4 очки над Лансом перед матчами Ліги чемпіонів. Далі у парижан протистояння з Ліверпулем, заради якого їм навіть змінили календар і прибрали дуель з головним переслідувачем у Лізі 1.