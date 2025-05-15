Фанати, яких звинувачували у расистських образах Вінісіуса, погодилися на позбавлення волі

П'ятеро вболівальників, яких звинуватили у расистських образах футболіста Реала Вінісіуса Жуніора. Вони погодилися відсидіти термін у в'язниці.

Під час матчу проти Вальядоліда 30 грудня 2022 року вболівальники викрикували расистські вислови у бік Вінісіуса Жуніора. Їх незабаром знайшла і затримала поліція.

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Кривдники Вінісіуса будуть покарані

П'ятеро вболівальників визнали свою провину та готові понести покарання за свою поведінку, пише 24 канал з посиланням на Europa Press.

Згідно з досягнутою угодою між адвокатами обвинувачених, прокуратурою та представником гравця, п'ятьох фанатів буде засуджено до одного року позбавлення волі, чотири роки заборони на відвідування футбольних матчів та штрафи у розмірі від 1 080 до 1 620 євро.

Офіційне оголошення вироку відбудеться 21 травня на слуханні в Апеляційному суді Вальядоліда.

Відзначимо, що Вінісіус Жуніор неодноразово зазнавав расистських цькувань з боку вболівальників. Футболіст дуже гостро реагує на подібного роду образи.