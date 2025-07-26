Ралійне авто врізалося в натовп у Франції: є жертви

Під час автомобільних перегонів Rallye de la Fourme в центральній Франції сталася трагедія. Одне зі спортивних авто злетіло з траси та врізалося у глядачів.

Змагання проходили у суботу, 26 липня, у Сен-Жюсті, неподалік Амбера. Двоє людей загинули на місці, ще один чоловік помер згодом у лікарні, передає 24 Канал із посиланням на dpa.

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Що відомо про смертельну гонку у Франції?

Загиблі – двоє братів (60 і 70 років) та 44-річний чоловік

Автівкою керувала 22-річна жінка, з нею була 51-річний штурманка. Обидві – аматори (учасниці непрофесійних змагань). Вони отримали легкі травми. . Ще з десяток осіб отримали психологічний шок – їм надали допомогу медики.

Аварія сталася близько 10:30. За інформацією організатора ралі, глядачі, які загинули, перебували у забороненій зоні, поза межами червоних стрічок, що позначають безпечну відстань.

Трагедія під час ралі / Фото іноземні ЗМІ

Через трагедію ралі одразу зупинили, церемонію нагородження скасували.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства.

Це вже не перша трагедія на цих змаганнях – минулого року під час ралі загинув працівник, який відповідав за безпеку траси.

Нагадаємо, що під час гонки в Утені автомобіль в'їхав у натовп глядачів, внаслідок чого одна людина загинула та ще 14 постраждали, з яких шестеро з серйозними травмами доставлені до вільнюської лікарні.