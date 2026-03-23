У Ла Лізі відбулося гаряче мадридське дербі: як зіграв Андрій Лунін

Глядачі на "Сантьяго Бернабеу" побачили і багато голів, і вилучення, і навіть капітанство Луніна. А головне для "бланкос' – перемогу, яка залишає їх у чемпіонських перегонах, пише 24 Канал.

Дивіться також Шанс для Луніна: основний воротар Реала випав на тривалий період через травму

Як зіграв у мадридському дербі Андрій Лунін?

Українець на час відновлення від травми Тібо Куртуа стає у команді першим номером, тож його поява у стартовому складі не викликала подиву.

Загалом Лунін провів якісний матч, у якому, за даними статистичного порталу WhoScored, здійснив 5 сейвів і мав 82% точних передач. Його оцінка 6,81 поступається лише гравцям атакувального спрямування – вінгерам Гюлеру і Вальверде, а також нападникам Вінісіусу і Діасу.

Приємний епізод стався наприкінці матчу, коли перед заміною Віні передав Луніну капітанську пов'язку – за традицією Реала її має носити той гравець на полі, який має найбільший стаж виступів за столичний клуб.

Реал – Атлетіко 3:2

Голи: Вінісіус, 52 (п), 72, Вальверде, 55 – Лукман, 33, Моліна, 66

У першому таймі роботи у Луніна було не надто багато, але вже другий удар у площину став пропущеним м'ячем. Провини українця в цьому немає – Лукману дозволили опинитися на ударній позиції надто близько до воріт.

Гол Лукмана у ворота Реала – дивіться відео:

По перерві Реал прокинувся і буквально за лічені хвилини з команди, яка поступається в рахунку, перетворився на лідерів. Спершу Ганцко привіз пенальті на Браїмі, а до позначки підійшов Вінісіус.

Гол Вінісіуса з пенальті у ворота Атлетіко – дивіться відео:

А вже через три оберти секундної стрілки Атлетіко припустився ще більш дитячої помилки, дозволивши Вальверде опинитися сам на сам з голкіпером, чим уругваєць скористався.

Гол Вальверде у ворота Атлетіко – дивіться відео:

"Матрацникам" вдалося не поплисти після такого вкрай невдалого відрізку матчу, а Моліна на 66-ій хвилині видав настільки розкішний удар в дев'ятку, що навряд хтось зможе сказати, що цей гол на совісті Луніна.

Шедевр Моліни у ворота Реала – дивіться відео:

І все ж Реал цього вечора був сильнішим. Джокером, якого потребувала команда Альваро Арбелоа, став Александр-Арнольд: його прекрасна гра в епізоді дозволила асистувати на Вінісіуса, а той зробив свою справу.

Переможний гол Вінісіуса у ворота Атлетіко – дивіться відео:

Вальверде наостанок ще й додав інтриги, заробивши пряме вилучення. Але відстояти результат "бланкос" змогли, а Лунін до фінального свистка грав надійно. 3:2 у підсумку – перемога Реала у веселому дербі, після якої чемпіонська інтрига у Ла Лізі не згасає.