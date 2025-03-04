Мадридське дербі в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Реал – Атлетіко

Мадридські Реал та Атлетіко зіграють перший матч в рамках плей-оф Ліги чемпіонів 4 березня 2025 року. Трансляцію гри на "Сантьяго Бернабеу" можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У вівторок, 4 березня, в Лізі чемпіонів 2024-2025 стартують матчі 1/8 фіналу. Центральною грою першого дня буде мадридське дербі між Реалом та Атлетіко на "Сантьяго Бернабеу", повідомляє 24 Канал.

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Бій мадридців за чвертьфінал

В середині 10-х сусіди по місту зустрічались один з одним чотири сезони поспіль. Але і без цього команди зустрічаються між собою щороку в Ла Лізі та є неприємними опонентами один для одного.

У поточній ЛЧ команди не надто вражали певними моментами, але Атлетіко зміг застрибнути у топ-вісімку та напряму вийти в 1/8 фіналу. Реал же набрав форму під кінець основної стадії турніру та показав неймовірну гру проти Манчестер Сіті.

При цьому у чемпіонаті Реал та Атлетіко також ведуть боротьбу за чемпіонство разом із Барселоною. Останнім часом Реал втратив забагато очок в Ла Лізі, через що впав на третє місце. Відстань від "матрацників" становить два бали.

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Де дивитися

Матч Реал – Атлетіко онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 4 березня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Реал – Атлетіко. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.