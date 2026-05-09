Чемпіонський шанс для Барселони: де дивитися легендарне Ель-Класико з Реалом

Барселона має унікальну нагоду оформити чемпіонство Іспанії у головному поєдинку сезону з найбільш принциповим суперником – мадридським Реалом. Підопічним Гансі Фліка достатньо буде навіть нічиєї.

Натомість мадридський гранд намагатиметься навіть не так врятувати власний сезон, як зіпсувати каталонцям свято на "Камп-Ноу". Матч відбудеться у неділю, 10 травня, о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чого очікувати від Ель-Класико?

Якими б не були позиції у турнірній таблиці, поточний стан справ та ігрова форма у Реала та Барселони, класичне протистояння завжди проходить на максимальному градусі боротьби та емоцій.

Для Альваро Арбелоа це один з останніх шансів довести, що він міг би працювати на найвищому рівні, хоча навряд навіть перемога допоможе йому залишитися на посаді головного тренера мадридців влітку.

Що ж до Гансі Фліка, то здобути титул Ла Ліги вдома, з шаленою підтримкою рідних трибун, та ще й у матчі з запеклим опонентом, було б ідеальним сценарієм. Тим більше, критика на адресу німця теж лунає доволі гучна: ні у Лізі чемпіонів, ні в Кубку Короля Барсі не вдалося досягнути бодай фіналу.

Хто транслюватиме Ель-Класико в Україні?

Матчі Ла Ліги в нашій країні доступні завдяки сервісу MEGOGO. Подивитися гаряче дербі Реала та Барселони можна буде за підписками "Максимальна", "Спорт" або будь-яким Megopack на каналі "Megogo Футбол Перший".

Традиційно головний матч вікенду у європейському футболі супроводжуватиме аналітична студія за участі журналістів, експертів та коментаторів.

Матч прокоментують Віталій Кравченко і Вадим Шевякін. Розпочнеться мовлення з передматчевої студії о 21:20.