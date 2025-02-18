Реал готує масштабну трансферну кампанію: кого підпишуть мадридці

Реал попри проблеми з гравцями, які постійно травмуються, не здійснив жодного трансферу взимку 2025 року. Проте "Королівський клуб" почав планувати майбутні підписання.

Мадридці готують велику трансферну кампанію на літо 2025 року. "Вершкові" націлились на шістьох зірок світового футболу, повідомляє 24 канал із посиланням на El Gol Digital.

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Кого підпише Реал

Президент Реала Флорентіно Перес ухвалив рішення щодо трансферів клубу у літнє міжсезоння. "Королівський клуб" має наміри підписати зірку німецького футболу Флоріана Вірца, який грає за леверкузенський Баєр.

Мадридці планують посилити захисну ланку команди оборонцем Борнмута Діном Хюйсеном. Також у сферу інтересів Реала потрапив іспанський фулбек Жирони Мігель Гутьєррес.

"Королівський клуб" розглядає трьох гравців у центр півзахисту. Серед потенційних трансферів "галактікос" Роді з Манчестер Сіті, Йозуа Кімміх з Баварії та Мартін Субідменді з Сосьєдаду.

Раніше також повідомляли, що до "бланкос" влітку цього року приєднається Трент Александр-Арнольд. Англійський захисник Ліверпуля переїде у Мадрид на правах вільного агента.