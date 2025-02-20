Фанати Реала поглузували із Гвардіоли під час матчу Ліги чемпіонів: яскраве відео

Манчестер Сіті вилетів із Ліги чемпіонів на ранній стадії 1/16 фіналу. Команда Пепа Гвардіоли нічого не змогла дати бій королям ЛЧ із Мадрида – Реалу.

Обидва гранди футболу не змогли напряму вийти до 1/8 фіналу, тому жереб звів Реал та МанСіті у стикових матчах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Це означало, що хтось із цих топових клубів попрощається із єврокубками ще у лютому 2024-го року.

До теми Гвардіола висловився про виліт Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів після поразки від Реала

Уболівальники Реала присвятили принизливу пісню Гвардіолі

Якщо у першому матчі мадридцям довелось двічі відігруватись по ходу поєдинку після дублю Ерлінга Голанда, тому у другій зустрічі Реалу просто не було рівних. Гості із Манчестера нічого не змогли протиставити, а підопічні Карло Анчелотті вкотре довели, чому їх називають королями Ліги чемпіонів.

Хет-трик Кіліана Мбаппе поховав команду Пепа Гвардіоли. Англійський клуб спромігся лише на гол престижу від Ніко – 3:1. За сумою двох матчів 6:3 на користь мадридського клубу.

Під час матчі-відповіді добивати Гвардіолу взялись також фанати Реала. Уболівальники "вершкових" заспівали пісню, яка була присвячена головному тренеру МанСіті, який близький до звільнення з посади, пише 24 Канал із посиланням на Marca.

Фани "Королівського клубу" просто поглузували із іспанського спеціаліста на тлі поганих виступів його команди.

Гвардіола, залишся,

– співали фанати Реала.

Фанати Реала заспівали для Гвардіоли: дивіться відео

Ще перед цим матчем були чутки, що Гвардіола може покинути команду у випадку вильоту із Ліги чемпіонів. Щоправда, Манчестер Сіті вже попрощалось із єврокубками, а Пеп досі на посаді "містян".

Довідка. Пеп Гвардіола очолює МанСіті із літа 2016-го року. Відтоді провів на чолі команди вже 512 матчів та привів "містян" до 18 трофеїв.

Тепер манчестерському клубу потрібно рятувати ситуацію у чемпіонаті. Після 25-ти турів МанСіті йде четвертим, набравши 44 бали. Відставання від лідера сезону АПЛ Ліверпуля складає вже 17 очок. Також команда Гвардіоли продовжує боротьбу у Кубку Англії, де 1 березня зіграє у п'ятому колі проти друголігового Плімута Максима Таловєрова.