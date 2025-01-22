Реал готує грандіозний обмін гравцями із англійським грандом

До літнього трансферного вікна залишається чимало часу, але Реал вже шукає посилення складу на наступний сезон. "Вершкові" планують обмінятись гравцями з англійським грандом.

Мадридці мають наміри підписати Енцо Фернандеса з Челсі. У "Королівському клубі" хочуть бачити аргентинського півзахисника влітку 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.net.

Читайте також Піде наперекір керівництву: Анчелотті остаточно визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Реал зробив пропозицію Челсі

Стало відомо, що Реал планує позбутись Орельєна Тчуамені, який втратив довіру керівництва мадридського колективу. Натомість "вершкові" зацікавлені у послугах Енцо Фернандеса.

За наявною інформацією "Королівський клуб" зробив пропозицію Челсі. "Аристократи" ще не надали відповіді мадридцям, але розглядають можливий обмін гравцями.

Зазначимо, що Орельен Тчуамені у сезоні-2024/2025 зіграв у 24 матчах за Реал. Французький опорний півзахисник встиг відзначитись однією результативною передачею.

Щодо Енцо Фернандеса, то аргентинець провів 25 матчів у складі Челсі у поточній кампанії. Півзахисник "синіх" має у своєму активі три забитих м'ячі та вісім гольових передач.