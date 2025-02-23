Реал з шаленим голом Модріча здолав Жирону: як зіграли українці

Поточний сезон іспанської Ла Ліги у самому розпалі. Реал, Барселона та Атлетіко у жорсткій боротьбі змагаються за золоті медалі елітного дивізіону країни. Команди не мають права на помилку, аби здобути омріяний трофей.

Реал – Жирона 2:0

Голи: Модріч, 41, Вінісіус Жуніор, 83

Сьогодні, 23 лютого, відбулись матчі 25-го туру Ла Ліги-2024/2025. У центральній грі суботньої програми іспанського чемпіонату Реал приймав Жирону, повідомляє 24 канал.

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Впевнена перемога Реала

Реал вийшов на матч проти Жирони у ролі фаворита. Проте каталонці мали наміри забитий швидкий гол. Мадридці стримали "чорно-білих" на старті протистояння, а згодом забрали гру під контроль.

"Королівський клуб" спокійно розігрували м'яч та шукали шлях, аби відкрити рахунок у грі. Жирона грала від оборони, намагаючись діяти на контратаках.

По справжньому небезпечний момент каталонці створили у середині першого тайму. Донні ван де Бек з близької дистанції пробив по воротах Реала, але Тібо Куртуа завадив забити нідерландцю.

Після чого "вершкові" вийшли у стрімку контратаку зусиллями Кілліана Мбаппе та Вінісіуса. Проте Ладіслав Крейчі врятував Жирону від пропущеного м'яча. Захисник каталонців перехопив у підкаті передачу бразильця на партнера.

Родзинкою першої половини гри став шалений удар Луки Модріча. Капітан Реала, після виносу м'яча зі штрафного майданчику від гравців Жирони, пробив з далекої відстані та відзначився божевільним голом – 1:0.

Гол Луки Модріча: дивіться відео

На початку другого тайму Реал створив нагоду, аби подвоїти рахунок. Вінісіус Жуніор ефектно пробив з-за меж штрафного, але Жирону врятувала поперечка, рахунок не змінився.

За 10 хвилин матчу Кіліан Мбаппе мав шанс забити другий гол. Зірковий француз отримав передачу під забігання та одразу пробив по воротах, але влучив прямо у голкіпера Жирони.

На 83-й хвилині матчу забитим м'ячем відзначився Вінісіус Жуніор. Цей гол став першим для бразильця в іспанській Ла Лізі у 2025 році. Результативну передачу віддав Кіліан Мбаппе.

Гол Вінісіуса Жуніора: дивіться відео

У підсумку гра завершилась перемогою Реала 2:0. Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних "Королівського клубу". Віктор Циганков відіграв за Жирону 90 хвилин, але не відзначився результативними діями.

Відеоогляд матчу Реал – Жирона: