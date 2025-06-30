Усик проти Дюбуа: за якими параметрами українець переважає британця
- Олександр Усик має бездоганний рекорд у 23 перемоги, незважаючи на менші габарити в порівнянні з Даніелем Дюбуа, але переважає за рухливістю, витримкою та тактикою.
- Усик старший за Дюбуа на 11 років, але обидва мають однаковий розмах рук, а британця переважає у вазі та силі удару.
- Усик був абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах та володіє титулами WBO, WBA, WBC, тоді як Дюбуа має 21 перемогу нокаутом з 24 поєдинків.
Український боксер Олександр Усик вдруге у своїй кар'єрі проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа. На кону грандіозного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.
Олександр Усик та Даніель Дюбуа представляють протилежні стилі боксу. 24 Канал порівняв учасників битви за абсолют на "Вемблі" за фізичними параметрами.
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Порівняння Усика та Дюбуа напередодні реваншу
Український чемпіон має величезний досвід поєдинків на любительському та професійному рівні. Його рекорд становить 23 перемоги у 23 боях. Олександр Усик має досвід боїв проти топ-зірок хевівейту, таких як Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Дерек Чісора.
Українець поступався своїм суперникам за певними показниками габаритів. Натомість Олександр переважав суперників у рухливості, витримці та тактиці бою.
Вік боксерів. Олександр Усик старший за Даніеля Дюбуа на 11 років. У цьому році українському чемпіону виповнилося 38 років, а його опоненту наразі 27.
За зростом Усик теж поступається Дюбуа: 191 сантиметр проти 196. Однак українець вміє перемагати вищих суперників.
Розмах рук в обох боксерів однаковий – 198. Тож у цьому параметрі паритет.
Вага боксера відіграє важливу роль у надважкому дивізіоні. За цим показником британець переважає українця: 113 кілограмів проти 102. Проте точні дані за цим параметром стануть відомі на процедурі зважування напередодні поєдинку.
Сила удару. "Динаміт" відомий своєю силою удару. На рахунку Дюбуа 21 перемога нокаутом з 22-х. Усика не можна назвати типовим панчером. Втім, у 14 з 23 боїв Олександр здобував дострокові перемоги.
Статистика боїв та титулів. На профі-рингу Усик не знає гіркоти поразок. 38-річний українець здобув 23 перемоги. Олександр був абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах. Наразі він володіє титулами WBO, WBA, WBC.
Даніель Дюбуа теж провів 24 поєдинки, у яких зазнав двох поразок, в тому числі від Усика. Пояс IBF дістався британцю після відмови Усика від титулу.
Порівняльна таблиця фізичних габаритів
|Параметри
|Олександр Усик
|Даніель Дюбуа
|Вік (дата народження)
|38 років (17 січня 1987)
|27 років (6 вересня 1997)
|Ріст
|191 см
|196 см
|Вага
|102 кг
|113 кг
|Розмах рук
|198 см
|198 см
|Стиль
|Лівша
|Правша
|Перемоги / поразки
|23 / 0
|24 / 2
|Нокаути (відсоток)
|14 (61%)
|21 (95%)
|Титули
|WBA (Super), WBC, WBO, The Ring
|IBF
|Дебют у профі
|2013
|2017
Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. За цей поєдинок учасники мегафайту отримають рекордні гонорари.