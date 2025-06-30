Усик проти Дюбуа: за якими параметрами українець переважає британця

Український боксер Олександр Усик вдруге у своїй кар'єрі проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа. На кону грандіозного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа представляють протилежні стилі боксу. 24 Канал порівняв учасників битви за абсолют на "Вемблі" за фізичними параметрами.

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Порівняння Усика та Дюбуа напередодні реваншу

Український чемпіон має величезний досвід поєдинків на любительському та професійному рівні. Його рекорд становить 23 перемоги у 23 боях. Олександр Усик має досвід боїв проти топ-зірок хевівейту, таких як Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Дерек Чісора.

Українець поступався своїм суперникам за певними показниками габаритів. Натомість Олександр переважав суперників у рухливості, витримці та тактиці бою.

Вік боксерів. Олександр Усик старший за Даніеля Дюбуа на 11 років. У цьому році українському чемпіону виповнилося 38 років, а його опоненту наразі 27.

За зростом Усик теж поступається Дюбуа: 191 сантиметр проти 196. Однак українець вміє перемагати вищих суперників.

Розмах рук в обох боксерів однаковий – 198. Тож у цьому параметрі паритет.

Вага боксера відіграє важливу роль у надважкому дивізіоні. За цим показником британець переважає українця: 113 кілограмів проти 102. Проте точні дані за цим параметром стануть відомі на процедурі зважування напередодні поєдинку.

Сила удару. "Динаміт" відомий своєю силою удару. На рахунку Дюбуа 21 перемога нокаутом з 22-х. Усика не можна назвати типовим панчером. Втім, у 14 з 23 боїв Олександр здобував дострокові перемоги.

Статистика боїв та титулів. На профі-рингу Усик не знає гіркоти поразок. 38-річний українець здобув 23 перемоги. Олександр був абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах. Наразі він володіє титулами WBO, WBA, WBC.

Даніель Дюбуа теж провів 24 поєдинки, у яких зазнав двох поразок, в тому числі від Усика. Пояс IBF дістався британцю після відмови Усика від титулу.

Порівняльна таблиця фізичних габаритів

Параметри Олександр Усик Даніель Дюбуа Вік (дата народження) 38 років (17 січня 1987) 27 років (6 вересня 1997) Ріст 191 см 196 см Вага 102 кг 113 кг Розмах рук 198 см 198 см Стиль Лівша Правша Перемоги / поразки 23 / 0 24 / 2 Нокаути (відсоток) 14 (61%) 21 (95%) Титули WBA (Super), WBC, WBO, The Ring IBF Дебют у профі 2013 2017

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. За цей поєдинок учасники мегафайту отримають рекордні гонорари.