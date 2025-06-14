Забув згадати про нокдаун, – Ф'юрі оцінив силу удару Усика

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі досі не може погодитися з результатами поєдинків проти Олександра Усика. Британець продовжує зменшувати заслуги українського боксера.

"Циганський король" напередодні реваншу Усик – Дюбуа вирішив розповісти про силу удару українського чемпіона. На думку британця, Олександр не володіє нокаутуючим ударом, пише 24 Канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Ф'юрі вкотре збрехав

Попри дві поразки від Усика, Ф'юрі переконаний, що володар титулів WBO, WBC та WBA "не володіє достатньою силою".

Я знаю, що в Усика не має сили. Він завдав мені найкращі удари у першому поєдинку і так і не зміг збити мене з ніг. Так про яку силу йде мова?,

– заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що у 9-му раунді Усик відправив Ф'юрі в нокдаун. Олександр наніс Тайсону серію потужних ударів, після яких "Циганський король" "поплив". Лише втручання арбітра завадило Усику достроково завершити поєдинок.

Відео, як Усик відправив Ф'юрі в нокдаун

До речі, тоді українець мав більшу кількість точних ударів, в тому числі силових. Тож "Циганський король" дещо збрехав, згадуючи свої поєдинки.

Зазначимо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону мегафайту стоятимуть усі пояси хевівейту. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу. Наразі український боксер готується до поєдинку з Дюбуа в тренувальному таборі в Іспанії.