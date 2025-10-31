Не Усик і не Кличко: хто очолив рейтинг найпопулярніших українських спортсменів

Соціальні мережі вже давно стали невід'ємною частиною у житті кожної люди. В інтернеті можна просувати свій бренд, ділитися досягненнями та особистим життям.

Футболісти, боксери, атлети вже давно користуються соціальними мережами за для піару та намагаються бути ближче до фанів, публікуючи лайфконтент. 24 канал розповідає про топ-10 найбільш популярних українських спортсменів в інстаграмі.

Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото Getty Images

Андрій Лунін – найпопулярніший український спортсмен за кількість підписників в інстаграмі. За сторінкою голкіпера Реала стежать 4,1 мільйона користувачів.

У поточному сезоні Лунін не зіграв жодного матчу. Минулими вихідними футболіст отримав червону картку поза полем у протистоянні Реал – Барселона через свою поведінку. Клуб оскаржує вилучення голкіпера.

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото Getty Images

Олександр Усик посідає друге місце у рейтингу найпопулярніших українських спортсменів. За триразовим абсолютним чемпіоном світу стежать 3,6 мільйона шанувальників.

Нещодавно Усик став найпопулярнішим боксером сайту BoxRec – 7 тисяч 680 підписників. За цим показником українець випередив мексиканця Сауля Канело Альвареса.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / Фото Ноттінгем Форест

Олександр Зінченко розташувався на третій позиції серед найпопулярніших спортсменів з України. За футболістом Ноттінгем Форест стежать 2,4 мільйона користувачів.

Нагадаємо, що Арсенал планував продати Зінченка, але не знайшов покупців. Тому Олександр виступає на правах оренди у Ноттінгем Форест до кінця сезону 2025/2026.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Василь Ломаченко на четвертому місці у топ-10 найпопулярніших спортсменів. За ним стежать 2,2 мільйона підписників.

Проте сторінка колишнього боксера недоступна для користувачів з України через обмеження, які він встановив. Ломаченко неодноразово зіштовхувався з хейтом через свою позицію щодо війни та УПЦ МП.

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / Фото Getty Images

Михайло Мудрик закриває п'ятірку найпопулярніших українських спортсменів. За вінгером лондонського Челсі стежать 1,8 мільйона підписників.

Нагадаємо, що з грудня 2024 року Мудрик відсторонений від футболу. Наразі триває розслідування по справі гравця "аристократів" щодо вживання ним забороненої речовини допінгу.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / Фото Getty Images

Еліна Світоліна теж потрапила до десятки найпопулярніших українських спортсменів за кількістю підписників в інстаграмі. За першою ракеткою країни стежать 1,7 мільйона фанатів.

Нагадаємо, що Світоліна достроково завершила сезон у 2025 році. Спортсмена заявила, що перебуває не у належному емоційному стані та не готова продовжувати грати.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / Фото Getty Images

Андрій Шевченко на сьомому місці серед найпопулярніших українських спортсменів. За володарем "Золотого м'яча-2004" стежать 1,3 мільйона підписників.

Нагадаємо, що Шевченко раніше працював головним тренером збірної України. А нині очолює Українську асоціацію футболу.

Володимир Кличко

Володимир Кличко / Фото Getty Images

Місце у першій десятці найпопулярніших українських спортсменів отримав Володимир Кличко. За колишнім боксером та чемпіон світу стежать 955 тисяч вболівальників.

Нещодавно стало відомо, що "Доктор Сталевий Молот" планував стати президентом World Boxing. Проте згодом цю інформацію було спростовано.

Юлія Герасимова

Юлія Герасимова / Фото Vogue

Юлія Герасимова опинилася у топ-10 найпопулярніших українських спортсменів в інстаграмі. За українською волейболісткою стежать 556 тисяч шанувальників.

Юлія Левченко

Юлія Левченко / Фото з інстаграму спортсменки

Першу десятку найпопулярніших спортсменів України закриває Юлія Левченко. За легкоатлеткою стежать 512 тисяч фанів.

Топ-10 найпопулярніших спортсменів України