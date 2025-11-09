Рік без Узелкова: зірка телебачення, нове серце та страшний сон для російських боксерів

У неділю, 9 листопада, минає рік зі смерті титулованого українського боксера В'ячеслава Узелкова. Боксер боровся не лише на рингу, а й за своє життя.

На жаль, життя колишнього боксера обірвалось передчасно у віці 45 років. В'ячеслав Узелков ще при житті запевняв, що спортивне минуле нагадує про себе після закінчення кар'єри. Мова йшла про проблеми зі здоров'ям після кар'єри професійного боксера, інформує 24 Канал.

До теми Професійний боксер, фітнес-тренер і телеведучий: біографія В'ячеслава Узелкова

Що відомо про боксерську кар'єру Узелкова?

В'ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року у Вінниці. Вже у 1987-му році ще тоді маленький хлопчик із Вінниці почав займатись боксом. Його першим тренером був Дмитро Шамис. Восени 2004-го Узелков дебютував на профі-рингу після доволі успішних виступів на аматорах.

Символічно, що у своєму першому бою на професійному рингу В'ячеслав стартував із перемоги над представником Росії Сулейманом Джериловим.

Відтоді український боксер став справжнім жахом для суперників із Росії. У своїй кар'єрі Узелков ще чотири рази бився проти росіян, здобувши перемоги в усіх боях.

В'ячеслав феноменально боксував на профі-рингу. Жодному супернику протягом довгих 10 років не вдавалось повалити українського нокаутера. Така переможна хода боксера із Вінниці тривала до бою проти казаха Бейбута Шуменова. 23 липня 2010 року Узелков у Каліфорнії (США) зазнав дебютної поразки на профі-рингу.

Відео бою Узелков – Шуменов

Після цієї поразки у кар'єрі Узелкова були ще три поразки – від німця Едуарда Гункнехта, француза Дуду Нгумбу та серба Геарда Аєтовича. Якраз боєм проти останнього В'ячеслав попрощався із професійним рингом.

Повернувся у ринг після інсульту

У розквіті кар'єри Узелков опинився на межі життя та смерті. В'ячеслав пережив інсульт. Він залишив наслідки у житті боксера, у якого почались проблеми із мовленням. Однак навіть ці проблеми зі здоров'ям не перешкодили Узелкову не лише повернутись до нормального життя, а й у ринг.

Загалом за спиною Узелкова 30 переможних боїв (19 – нокаутом) та 4 поразки (дані BoxRec).

Які прізвиська мав Узелков?

Боксерів частенько називають не на ім'я, а використовуючи їх прізвиська. Узелков не став виключенням. На жаль, перше прізвисько у житті В'ячеслава прив'язалось до нього у доволі негативно контексті. У дитинстві його обзивали "Кабаном".

Мене в школі кликали Кабаном – через те, що був кремезний, важкий, як кабан. Я не влізав у парту, всі сміялися. Але коли я прийшов у бокс – цей кабан навчився кусатися,

– розповідав боксер.

Вже під час кар'єри до Узелкова прив'язалось прізвисько "Steel Power" (у перекладі – Сталева сила).

Мене називали Сталева сила – не тому, що я найшвидший, а тому, що я не ламаюся. Удар по мені – як по сталі: дзвенить, але не тріскається. І віддаю я – як молот,

– розповідав Узелков в ефірі шоу "Зважені та щасливі".

Як боксер перетворився у зірку телебачення?

Після відходу із боксу, Узелков побудував успішну кар'єру на телебаченні. Однак ще під час кар'єри В'ячеслав був учасником передачі "Танцю для себе", а також гостем шоу "Танцюю всі". Боксер танцював у парі із Ксенією Горб.

Протягом 2010 – 2011 років боксер брав участь у шоу "Битва націй" та "Битва українських міст". Із 2013-го по 2015-й роки був членом журі шоу "Україна має талант".

Після чого Узелков чудово проявив себе у ролі фітнес-тренера. В'ячеслав був наставником команди на шоу "Зважені та щасливі" (2016 – 2018). Тренером-конкурентом була його тоді ще дружина Марина.

Його останній телевізійний досвід був у сьомому сезоні романтичного шоу "Одруження наосліп" (2021). На цій програмі колишній боксер шукав своє кохання після розлучення, але у фіналі вкотре запевнив, що ще досі кохає вже колишню дружину.

Випуск "Одруження наосліп" із Узелковим: дивіться відео

Шлюб, який обірвав спілкування боксера з мамою на 20 років

22 роки перебував у шлюбі із Мариною Боржемською. У 2021-му році подружжя розлучились та у підсумку не залишилось друзями. Між В'ячеславом та Мариною були дуже напружені стосунки. У спільному шлюбі пара виховувала двох дітей – сина Роберта та доньку Олівію.

Через колишню дружину боксер близько 20 років не спілкувався із мамою. Лише після розлучення Узелков відновив зв'язок із найріднішою людиною, яка подарувала йому життя.

Після розлучення я з квітами опустив очі, бо боявся подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Сказав, що мене щось затьмарило. І вона мені відповіла: "Славочко, я не ображаюсь, ти ж мій синочок, якого я люблю",

– писав боксер у своєму профілі в інстаграмі.

Відзначимо, що наприкінці 2023-го року Узелков повідомив, що знову одружується. Однак свою нову обраницю В'ячеслав ретельно приховував.



Узелков із мамою / Фото з інстаграму В'ячеслава

Намагався розпочати політичну кар'єру?

У 2020-му році Узелков балотувався на пост мера рідної Вінниці. В'ячеслав представляв проросійську партію ОПСЖ.

Однак програв на виборах, набравши 3,98 відсотка. Ексбоксер посів 4-те місце серед 10 кандидатів, не пройшовши до другого туру. Після чого Узелков почав спілкуватись українською.

Які проблеми зі здоров'ям мав Узелков?

Окрім інсульту у 2012-му В'ячеслав декілька разів потрапляв у лікарню. Узелков зізнавався, що мав проблеми зі здоров'ям через свою боксерську кар'єру. На початку квітня 2024 року боксер переніс серйозну операцію на серці.

"Усім привіт. Я вийшов з наркозу, я з новим серцем і завтра у мене день народження (8 квітня – 24 Канал). Ось такий подарунок я отримав від лікарів київського інституту серця. Дякую, життя продовжується, значить я теж допоможу комусь. І поки лежав в реанімації, вигадав новий, безкоштовний проєкт зі схуднення. Пару днів на відновлення і все дізнаєтесь", – писав колишній боксер.



Узелков після операції на серці / Скриншот із інстаграму ексбоксера

На жаль, із новим серцем колишній боксер прожив недовго. 9 листопада його серце зупинилось. В інтерв'ю OBOZ.UA колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова повідомила подробиці смерті Узелкова. У нього було багато тромбів.

Після чого мама боксера розповіла, що на серці сина був великий тромб та багато ще мав по всьому тілу. Але коли Узелков помер, у нього залишався лише той, що на серці.

Нагадаємо, що Узелкова поховали у рідній Вінниці.