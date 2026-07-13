Працював на матчі кілька днів тому: загадково помер арбітр, якого вигнали з ЧС-2026

Нідерландський арбітр Роб Діперінк помер у 38 років. Поліція розслідує обставини його смерті, а незадовго до цього ФІФА відсторонила суддю від ЧС-2026.

Ще кілька днів тому Діперінк працював на товариському матчі, а тепер правоохоронці з'ясовують причину його смерті. Ім'я рефері стало відомим широкому загалу після гучної історії напередодні чемпіонату світу, пише De Telegraaf.

Що відомо про смерть арбітра?

За інформацією джерела, наразі поліція проводить розслідування обставин смерті судді. У понеділок правоохоронці працювали біля будинку, де проживав Діперінк. Причина смерті поки що офіційно не встановлена.

Ім'я арбітра опинилося в центрі уваги напередодні чемпіонату світу-2026. ФІФА виключила його зі списку суддів, які мали працювати на турнірі, після затримання в одному з готелів Лондона за підозрою у сексуальному насильстві щодо підлітка.

Згодом британська поліція припинила розслідування, не висунувши Діперінку жодних офіційних обвинувачень. Попри це, міжнародна федерація вирішила не повертати арбітра до складу суддівської бригади мундіалю, де він мав виконувати обов'язки відеоасистента арбітра (VAR).

Судив матчі Євро-2024 і працював до останніх днів

Роб Діперінк був одним із відомих нідерландських арбітрів. Із 2017 року він регулярно працював на матчах Ередивізі, а також входив до числа відеоарбітрів на чемпіонаті Європи-2024.

Попри відсторонення від чемпіонату світу, він продовжував суддівську кар'єру. Востаннє Діперінк вийшов на поле минулої суботи, коли обслуговував товариський матч між нідерландським Гоу Ехед Іглз та кіпрським Аполлоном із Лімасола.

Наразі жодних офіційних висновків щодо причин смерті арбітра не оприлюднено. Поліція продовжує слідчі дії, а додаткові подробиці очікуються після завершення розслідування.