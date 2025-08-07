Після початку війни Росії проти України чимало спортсменів проявили ганебну позицію та поїхали заробляти в країну-агресорку. Проте є й ті, хто показав себе дуже гідно та не повівся на криваві рублі.

До їх списку напередодні додався форвард збірної Словаччини Роберт Боженік. Влітку він перейшов з Боавішти у Сток Сіті, а перед трансфером в англійський клуб відхилив пропозиції з "запорєбрика", повідомляє 24 Канал із посиланням на Šport 24.

Чому Боженік відмовився грати в Росії?

За словами нападника, його хотіли підписати московські ЦСКА та Локомотив. Вони пропонували дуже привабливі фінансові умови, але він відмовився через свою принципову позицію щодо російсько-української війни.

"Якщо брати річну зарплату, то це було б у чотири рази більше, ніж у Боавішті. Я принципова людина та встановив певні цінності в житті, тому я не прийняв пропозицію.

Відповідаючи за свою родину, обох батьків, я вплинув би на багато життів. Ці гроші не зробили б мене щасливим, і мені не варто було б руйнувати чиєсь життя своїм рішенням", – заявив словак.

Зазначимо, що протягом кар'єри Роберт Боженік виступав за Жиліну, Фортуну, Феєнорд та Боавішту. У складі національної збірної Словаччини він виступає з 2019 року й за цей час провів 51 матч, у яких забив сім голів і віддав чотири результативні передачі.

До слова. 24 липня Роберт Боженік став одноклубником гравця збірної України Максима Таловєрова. Він також влітку доєднався до "гончарів", перейшовши з Плімута.

Перший офіційний матч Сток Сіті в новому сезоні відбудеться 9 серпня проти Дербі Каунті. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.