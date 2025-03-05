"З'явилася надія": тренер Роми оцінив форму Довбика перед грою Ліги Європи

У четвер, 6 березня, відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. В одному з них Рома вдома прийматиме Атлетік Більбао.

Перед цим поєдинком відбулася традиційна пресконференція. На ній головний тренер "вовків" поділився очікуваннями від гри, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

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Що сказав Раньєрі

Наставник римлян Клаудіо Раньєрі висловив повагу майбутньому супернику. Він назвав головні переваги своєї команди та іспанської:

"У них є швидкі та сильні гравці попереду, це найсильніша команда Європи у дриблінгу. На нас чекає важкий матч, але ми маємо намір зробити його таким і для суперника. Наша перевага – гра на домашньому стадіоні. Проте треба бути обережними.

Коли Дібала знаходиться в чудовій формі, він впливає на результат ігор. Він бачить речі, які не бачать інші футболісти та відчуває себе зануреним у те, що робить. Пауло розуміє, що його внесок має вирішальне значення".

Окремо італієць висловився і про Артема Довбика. Він заявив, що форвард збірної України не повністю готовий фізично до гри, проте розраховує на нього.

Довбик? Звісно, ​​він не готовий на 100%. Перед матчем з Атлетіком він поки що провів лише одне тренування. Але я бачив у минулому поєдинку, як він забив та святкував гол. Тому в мене з'явилася надія, що з ним усе гаразд,

– сказав Раньєрі.

Довідка. Матч Рома – Атлетік відбудеться в Римі на "Стадіо Олімпіко". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в Лізі Європи-2024/2025 Артем Довбик провів 9 поєдинків. У них українець забив два голи та віддав один асист.