Конкурент Довбика допоміг Ромі здобути вольову перемогу у матчі Ліги Європи

Рома не програє вже у трьох матчах поспіль у Лізі Європи. "Вовки" мають наміри зберегти успішну серію без поразок в другому за силою європейському турнірі.

Рома – Атлетік 2:1

Голи: Анхеліньйо, 56, Шомуродов, 90+3 – Іньякі Вільямс. 50

Вилучення: Альварес, 85 (Атлетік)

У четвер, 6 березня, відбулись перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025. В одному з них італійська Рома приймала іспанський Атлетік з Більбао, повідомляє 24 канал.

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Безгольовий перший тайм

Рома та Атлетік вже перетинались між собою в поточному сезоні Ліги Європи. Тоді "вовки" розписали мирову нічию з іспанцями у першому матчі турніру з рахунком 1:1.

Перший тайм матчу Рома – Атлетік завершився без голів. Команди активно атакували, але справа до забитих м'ячів так і не дійшла. Натомість на початку другої половини гри баски змогли вийти вперед.

Рома дотисла Атлетік

Рахунок у єврокубковому протистоянні відкрив Іньякі Вільямс. Ганський нападник Атлетіка вдало зіграв на дальній штанзі, замкнувши скидання від партнера по команді – 0:1.

Рома швидко відповіла баскам, провівши блискучу атаку. За шість хвилин після пропущеного м'яча Анхеліньйо отримав передачу від Зекі Челіка біля 11 метрової позначки та відновив паритет у грі – 1:1.

На 72-й хвилині матчу Клаудіо Раньєрі вирішив освіжити атакувальну ланку. На поле вийшов Елдор Шомуродов замість Артем Довбика, а Матіас Суле замінив Пауло Дібалу.

Наприкінці протистояння Атлетік залишився у меншості. Рефері дав другу жовтку картку Єраю Альваресу та вилучив захисника басків. Римляни зуміли скористатись перевагою. На останніх хвилинах матчу Елдор Шомуродов забив переможний гол "вовків" – 2:1.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025 між Ромою та Атлетіком відбудеться за тиждень – 13 березня . Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.