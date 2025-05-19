Рома за крок від Ліги чемпіонів: римляни без Довбика ефектно прибили Мілан

Команда Клаудіо Раньєрі нестримно несеться за місцем в головному єврокубку. Втім доля Роми буде залежати не тільки від неї самої, а ще і від Ювентуса.

Рома – Мілан 3:1

Голи: Манчіні, 3, Паредес, 58, Крістанте, 87 – Феліш, 39.

Цієї неділі, 18 травня, в чемпіонаті Італії 2024-2025 відбулись матчі 37 туру Серії А. Однією з центральних битв дня стала гра в Римі, де місцева Рома приймала Мілан, повідомляє 24 Канал.

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Важкий матч в більшості

Команда Артема Довбика веде активну боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. Рома мала відставання від Ювентуса та Лаціо в один бал, тому мала грати виключно на перемогу.

На жаль, сам українець не був готовий до гри, адже отримав пошкодження провідного м'яза. Зрештою Артем опинився у запасі "вовків". В основі вийшли Шомуродов та Суле.

Ромі вдалось відкрити рахунок вже на третій хвилині. Манчіні точно головою замкнув навіс Суле з кутового. В середині першого тайму римляни опинились у більшості. Нападник Мілана Хіменес ліктем відмахнувся від опонента та отримав червону картку.

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Втім піти на перерву за мінімальної переваги Ромі не вдалось. В кінці тайму Феліш вдало зіграв на добиванні після сумбуру у карному майданчику господарів.

Переломити хід гри на свою користь вдалось одразу після перерви. Паредес прекрасно виконав стандарт, поклавши м'яч у нижній кут воріт Меньяна. Після цього Рома вже контролювала гру та змогла під завісу матчу добити Мілан завдяки дальньому пострілу від Крістанте.

Таким чином римляни підіймаються на п'яте місце та залишаються в одному балі позаду Ювентуса. Команда Клаудіо Раньєрі поїде в гості до Торіно, тоді як "стара синьйора" зіграє на виїзді проти Венеції.

Відеоогляд матчу Рома – Мілан