Спортивний світ сколихнула чергова трагічна звістка. 13 серпня на війні з Росією загинув український спортсмен, майстер спорту з греко-римської боротьби Роман Стащенко.

На фронті загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко. Він мужньо боронив країну від російських окупантів, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.

Що відомо про Стащенка?

Про його загибель повідомила Федерація Греко-римської Боротьби України, висловивши співчуття його родині та близьким.

Сумна звістка… У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко, який мужньо захищав нашу Батьківщину. Його талант, працьовитість і любов до спорту назавжди залишаться в наших серцях,

– написали в організації.

Деталі загибелі не розголошуються.

24 Канал висловлює співчуття родині Романа. Вічна пам'ять Герою України.